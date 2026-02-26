რუსეთში ფოტოგრაფს 6 წელი მიუსაჯეს ფრაზისთვის "დიდება უკრაინას! სიკვდილი პუტინს!"

სასჯელი დანიშნეს სისხლის სამართლის პირველი საქმის დარჩენილ ვადასთან ერთდროულად. ფაქტობრივად, ფოტოგრაფს პატიმრობის ვადა წელიწად-ნახევრით გაუზარდეს.
მის წინააღმდეგ საქმის აღძვრის საბაბი იყო ფრაზა „დიდება უკრაინას! სიკვდილი პუტინს!“, რომელიც სტრუკოვმა სასამართლო დარბაზში წამოიძახა 2023 წელს, პირველი განაჩენის გამოცხადების შემდეგ. ფოტოგრაფმა თავი დამნაშავედ არ ცნო და განაცხადა, რომ თავს არ მიიჩნევს ექსტრემისტად ან ტერორისტად.
2023 წლის ნოემბერში სტრუკოვს, რომელიც ადრე ალექსეი ნავალნის მოსკოვის შტაბთან თანამშრომლობდა, რვა წლით თავისუფლების აღკვეთა მიესაჯა საერთო რეჟიმის კოლონიაში მოხდით. მას გამამტყუნებელი განაჩენი გამოუტანეს გამოცემა Znak.com-ის ტელეგრამის არხზე გამოქვეყნებული პოსტების კომენტირებისთვის. იგი დამნაშავედ ცნეს ტერორიზმისკენ მოწოდებებში, სიძულვილის გაღვივებასა და რელიგიური გრძნობების შეურაცხყოფაში.
