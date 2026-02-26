ავღანეთისა და პაკისტანის საზღვარზე შეტაკებები მოხდა

ხუთშაბათს საღამოს ავღანეთ-პაკისტანის საზღვარზე შეტაკებები მოხდა.
საინფორმაციო არხმა TOLONews-მა ავღანეთის თავდაცვის სამინისტროზე დაყრდნობით გაავრცელა ინფორმაცია, რომ პაკისტანის დარტყმების საპასუხოდ თალიბანმა ოპერაცია დაიწყო დურანდის ხაზზე, ხოსტის, პაქტიის, ნურისტანის პროვინციებსა და რამდენიმე სხვა რაიონში. ტელეარხ „ალ-ჯაზირას“ წყარომ ავღანეთის შეიარაღებულ ძალებში განაცხადა, რომ მოკლულია 10 პაკისტანელი ჯარისკაცი და დაკავებულია 13 პოსტი.
პაკისტანის ინფორმაციის სამინისტრომ განაცხადა, რომ თალიბანმა ხიბერ-პახტუნხვის პროვინციაში საზღვრის გასწვრივ რამდენიმე პუნქტზე არაპროვოცირებული ცეცხლი გახსნა, რაზეც პაკისტანის უსაფრთხოების ძალებმა „დაუყოვნებლივ და ეფექტიანად უპასუხეს“. „წინასწარი ინფორმაციით, ავღანეთის მხრიდან დიდი დანაკარგებია, განადგურებულია მრავალი პოსტი და აღჭურვილობა“, განაცხადა სამინისტრომ.
პაკისტანის პრემიერ-მინისტრმა მოშარაფ ზაიდიმ უარყო ინფორმაცია შეტაკებების დროს დანაკარგების შესახებ. „ამ დროისთვის არც ერთი პაკისტანელი ჯარისკაცი არ არის ტყვედ ჩავარდნილი და არც ერთი პაკისტანელი ჯარისკაცი არ არის დაღუპული“, დაწერა მან სოციალურ მედია X-ში. ზაიდიმ ასევე დასძინა, რომ არცერთი პაკისტანური საგუშაგო არ არის დაკავებული ან დაზიანებული.
22 თებერვალს პაკისტანმა განაცხადა, რომ პროვინცია ხორასანში, დარტყმები განხორციელდა საზღვარზე მდებარე შვიდ ბანაკზე, რომლებიც დაჯგუფებებს - „ტეჰრიკ-ე-თალიბანსა“ და „ისლამურ სახელმწიფოს“ ეკუთვნოდა. ისლამაბადმა ისინი პაკისტანის ტერიტორიაზე ტერორისტული თავდასხმების განხორციელებაში დაადანაშაულა, მათ შორის, თებერვლის დასაწყისში დედაქალაქში შიიტურ მეჩეთში მომხდარ აფეთქებებში. პაკისტანის ინფორმაციის სამინისტრომ განაცხადა, რომ თავდასხმები პაკისტანელმა თალიბებმა განახორციელეს „ავღანეთში მყოფი მათი ხელმძღვანელობისა და კურატორების“ მითითებით. იტყობინებოდნენ, რომ დარტყმების შედეგად დაჯგუფებების მინიმუმ 70 წევრი დაიღუპა.
თალიბანმა განაცხადა, რომ ათობით დაღუპულსა და დაჭრილს შორის ქალები და ბავშვები იყვნენ. ავღანეთის თავდაცვის სამინისტრომ პირობა დადო, რომ საპასუხო ზომებს მიმართავს.
26 თებერვალს გაეროს ადამიანის უფლებათა უმაღლესი კომისარი ფოლკერ ტიურკი ავღანეთსა და პაკისტანს შორის პოლიტიკური დიალოგის მოწოდებით გამოვიდა. გაეროს ავღანეთის დახმარების მისიის მონაცემებით, 2025 წლის ბოლო სამი თვის განმავლობაში ქვეყანაში 70 მშვიდობიანი მოქალაქე დაიღუპა და 478 დაიჭრა.
„ამ კვირაში კვლავ დაფიქსირდა მსხვერპლი - პაკისტანის საჰაერო დარტყმების შედეგად 13 მშვიდობიანი მოქალაქე დაიღუპა და რამდენიმე დაიჭრა“, თქვა ტიურკმა.
ქვეყნებს შორის 2611-კილომეტრიანი საზღვარი ცნობილია, როგორც დურანდის ხაზი, რომელსაც ავღანეთი ოფიციალურად არ აღიარებს.
პაკისტანი ავღანეთის ხელისუფლებას ადანაშაულებს, რომ ის იფარავს აკრძალული ორგანიზაცია „ტეჰრიკ-ე-თალიბან პაკისტანის“ წევრებს. ისლამაბადი აცხადებს, რომ ჯგუფი პაკისტანის ტერიტორიაზე სასიკვდილო თავდასხმებს ახორციელებს. ქაბული უარყოფს ბრალდებებს.
