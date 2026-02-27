Accessibility links

ЭХО КАВКАЗА
რთე/რთ-ის ყველა საიტი
რადიო
რადიო თავისუფლება რადიო თავისუფლება
წინა შემდეგი
Breaking News
ახალი ამბები

რუსეთში პატივი მიაგეს მოკლული ოპოზიციონერი პოლიტიკოსის, ბორის ნემცოვის ხსოვნას

მოსკოვში პატივი მიაგეს 11 წლის წინ მოკლული ოპოზიციონერი პოლიტიკოსის, ბორის ნემცოვის ხსოვნას, 2026 წლის 27 თებერვალი
მოსკოვში პატივი მიაგეს 11 წლის წინ მოკლული ოპოზიციონერი პოლიტიკოსის, ბორის ნემცოვის ხსოვნას, 2026 წლის 27 თებერვალი

27 თებერვალს 11 წელი შესრულდა რუსი ოპოზიციონერი პოლიტიკოსის, ბორის ნემცოვის მკვლელობიდან. ამ დღესთან დაკავშირებით რუსეთის ბევრ ქალაქში მოქალაქეებმა ყვავილები მიიტანეს პოლიტიკური რეპრესიების მსხვერპლთა მემორიალებთან.

მოსკოვში ყვავილები განალაგეს პოლიტიკოსის მკვლელობის ადგილას, დიდი მოსკვორეცკის ხიდთან. როგორც გამოცემა RusNews-ი წერს, პოლიტიკოსის ხსოვნას პატივი მიაგეს ელჩებმა და სხვა დიპლომატებმა გერმანიიდან, დიდი ბრიტანეთიდან, საფრანგეთიდან, ჩეხეთიდან, ნიდერლანდებიდან, ლიეტუვიდან, პოლონეთიდან, ლატვიიდან, ესტონეთიდან, ესპანეთიდან და აშშ-დან. გამოცემა აღნიშნავს, რომ ამ მომენტში პოლიციელები რუპორით მოითხოვნენ "ხელი არ შეეშალათ მოქალაქეთა გადაადგილებისთვის".

პოლიტიკოსის საფლავთან შეიკრიბნენ მოძრაობა "სოლიდარობის" აქტივისტები, რომლებმაც ყვავილები განათავსეს და საფლავი თოვლისგან გაწმინდეს - იუწყება SOTA.

პოლიტიკური რეპრესიების მსხვერპლთა მემორიალებთან ყვავილები განალაგეს ასევე სანკტ-პეტერბურგში, ნოვოსიბირსკში, ეკატერინბურგში, ბარნაულში. მემორიალებთან მორიგეობს პოლიცია, ზოგ შემთხვევაში ისინი შეკრებილი მოქალაქეების დოკუმენტებს ამოწმებენ და მათ მონაცემებს იწერენ. SOTA წერს, რომ იაროსლავლში ყვავილები მიიტანეს სახლთან, რომელშიც ნემცოვი ცხოვრობდა და სადაც ამჟამად მისი ხსოვნისადმი მიძღვნილი აბრა კიდია.

ბორის ნემცოვი რუსეთის ოპოზიციის ერთ-ერთი ლიდერი იყო. იგი 2015 წლის 27 თებერვალს მოკლეს, მოსკოვის ცენტრში, დიდი მოსკვორეცკის ხიდზე. ნემცოვს რამდენჯერმე ესროლეს ზურგში. მკვლელობის შემკვეთები ჯერაც არ უპოვიათ.

ფორუმი

XS
SM
MD
LG