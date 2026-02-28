ნეთანიაჰუ: ბევრი ნიშანია, რომ ხამენეი "აღარ არის"

როგორც ისრაელის პრემიერ-მინისტრი, ბენიამინ ნეთანიაჰუ 28 თებერვალს აცხადებს, იკვეთება ბევრი ნიშანი, რომ ირანის უზენაესი ლიდერი, აიათოლა ალი ხამენეი შესაძლოა მოკლულ იქნა ირანზე ისრაელისა და აშშ-ის დარტყმების შედეგად.
"დღეს დილით გავანადგურეთ ტირან ხამენეის კომპლექსი" - ამბობს ნეთანიაჰუ ვიდეოჩანაწერში და დასძენს, რომ ხამენეი 30 წელიწადზე მეტი დროის განმავლობაში "ავრცელებდა ტერორიზმს მსოფლიოში, ტანჯავდა თავის ხალხს და მუდმივად და დაუღალავად მუშაობდა ისრაელის სახელმწიფოს განადგურების გეგმაზე".
"ბევრი ნიშანია, რომ ეს ტირანი აღარ არის. დღეს დილით ჩვენ გავანადგურეთ მაღალჩინოსნები აიათოლათა რეჟიმიდან, რევოლუციის გუშაგების მეთაურები, ბირთვული პროგრამის მაღალჩინოსნები - და ჩვენ გავაგრძელებთ. მომავალი რამდენიმე დღის განმავლობაში დავარტყამთ ტერორის რეჟიმის კიდევ ათასობით სამიზნეს" - თქვა ნეთანიაჰუმ.
მანამდე ვრცელდებოდა ცნობები, რომ რაკეტები მოხვდა უზენაესი ლიდერის, აიათოლა ალი ხამენეისა და პრეზიდენტ მასუდ ფეზეშქიანის რეზიდენციებს. ირანის სახელმწიფო საინფორმაციო სააგენტო "ტასნიმი" იუწყება, რომ საპრეზიდენტო სასახლისა და უზენაესი ლიდერის რეზიდენციის რაიონს მოხვდა, სულ მცირე, შვიდი რაკეტა. სააგენტო Reuters-ს წყარო ეუბნება, რომ დარტყმის მომენტში ხამენეი თეირანში არ იმყოფებოდა, მედიაში წყაროებზე დაყრდნობით ვრცელდება ცნობები, რომ ორივე ლიდერი უსაფრთხო ადგილასაა გადაყვანილი. ამავე დროს, ისრაელის მე-12 არხი წყაროებზე დაყრდნობით გამოთქვამს ვარაუდს, რომ დარტყმების შედეგად შესაძლოა ხამეინი მოკლულია ან დაჭრილი. საჯაროდ უზენაესი ლიდერი ჯერჯერობით არ გამოჩენილა.
ფორუმი