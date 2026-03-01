„მეამა“ აცხადებს, რომ გააგრძელებს „იმედსა“ და PosTV-ში რეკლამის მიტანას

„იმედის“ მიერ „მეამას“ ბოიკოტირებას შესახებ გავრცელებულ კამპანიურ ინფორმაციას კომპანიამ განცხადებით უპასუხა.
„ხაზგასმით აღვნიშნავთ, რომ კომპანიას არ უთქვამს უარი საქართველოში ყველაზე რეიტინგულ ტელევიზიებთან, ტვ იმედთან და პოს ტვ-სთან თანამშრომლობაზე.
კონკრეტული მედიის მხრიდან იყო დასმული შეკითხვა, მოხდებოდა თუ არა ჩვენი კომპანიის მხრიდან სანქცირებულ ანგარიშზე თანხის გადარიცხვა, რაზეც იყო გაცემული კონკრეტული პასუხი, რომ მსგავსი ტრანზაქცია ვერ განხორციელდებოდა...
ჩვეულ რეჟიმში გაგრძელდება რეკლამის განთავსება ორივე ხსენებული ტელევიზიის ეთერში“, - წერია განცხადებაში.
თუმცა გუშინ, 28 თებერვალს ხელისუფლების მიმართ კრიტიკულმა ტელეკომპანია „ფორმულამ“ გაავრცელა „მეამას“ დირექტორის ლაშა შარიქაძის კომენტარი. მისი სიტყვებით, „ჩვენი პოზიცია ასეთია, რომ არ ვითანამშრომლებთ სანქცირებულ კომპანიებთან“.
„მეამას“ განცხადების შემდეგ „ფორმულამ“ ლაშა შარიქაძესთან 28 თებერვალს ჩაწერილი კომენტარი გაავრცელა, რომლის მიხედვითაც, წერილობით გავრცელებული კომენტარი ზუსტია.
რადიო თავისუფლებამ სცადა შარიქაძესთან დაკავშირება, თუმცა დღეს მან სატელეფონო ზარებს არ უპასუხა.
რამდენს ხარჯავს „მეამა“ პროსახელისუფლებო არხებზე?
კომუნიკაციების კომისიის მონაცემებით, „მეამას“ 2025 წლის მეოთხე კვარტალში რეკლამაში 7000 ლარზე მეტი გადახდილი აქვს ოთ პროსახელისუფლებო არხზე:
- „იმედი“ - 500 000 ლარზე მეტი;
- „რუსთავი 2“ - 500 000 ლარზე მეტი;
- PosTV - 100 000-დან 500 000 ლარამდე;
- GDS („იმედის“ ჰოლდინგი) - 500 000 ლარზე მეტი.
ამდენივე დახარჯა „მეამამ“ მესამე კვარტალში.
