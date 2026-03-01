იტალიის თავდაცვის მინისტრი დუბაიდან სამშობლოში სამხედრო თვითმფრინავით დაბრუნდა

იტალიის თავდაცვის მინისტრმა, გუიდო კროსეტომ 1 მარტს განაცხადა, რომ ის იტალიაში ბრუნდება მას შემდეგ, რაც აშშ-სა და ისრაელის თავდასხმების საპასუხოდ ირანის მიერ განხორციელებული საჰაერო დარტყმების გამო დუბაიში ჩარჩა, რადგან საჰაერო მიმოსვლა შეწყდა.
გავრცელებული ინფორმაციით, კროსეტო 27 თებერვალს დუბაიში კერძო ვიზიტით იმყოფებოდა და ათასობით მგზავრის მსგავსად შეფერხდა მას შემდეგ, რაც ირანმა სპარსეთის ყურის გაყოლებაზე აშშ-ის სამხედრო ბაზებთან ერთად სხვა ობიექტებიც ამოიღო სამიზნეში მის წინააღმდეგ მოწყობილი თავდასხმების შემდეგ.
„იტალიაში ვბრუნდები“, - დაწერა კროსეტომ X-ზე.
„რა თქმა უნდა, ამას სამხედრო თვითმფრინავით გავაკეთებ“, - თქვა მან და ხელახლა გაავრცელა შეტყობინება იტალიის საჰაერო ძალების თვითმფრინავის შესახებ, რომელიც არაბთა გაერთიანებული საამიროების მიმართულებით აფრინდა.
მან თქვა, რომ ფრენის ხარჯებს თავად დაფარავდა და ოჯახს არ წაიყვანდა.
„ცხადია, მარტო დავბრუნდები, რათა საფრთხე არ შევუქმნა იმ ადამიანებს, რომლებიც ამჟამინდელ პირობებში ჩემთან ერთად მგზავრობით შესაძლოა საფრთხეში აღმოჩნდნენ“, - განაცხადა მან.
ზოგიერთმა ოპოზიციონერმა პოლიტიკოსმა გააკრიტიკა კროსეტოს გადაწყვეტილება დუბაიში კერძო ვიზიტით გამგზავრების შესახებ და მას გადადგომისკენ მოუწოდა.
კროსეტოს თქმით, დუბაიზე ირანის სარაკეტო თავდასხმა „ირანის საპასუხო სცენარებს შორის არ განიხილებოდა“, რადგან გასულ წელს ირანზე აშშ-სა და ისრაელის მიერ განხორციელებული დარტყმების დროს არაბთა გაერთიანებული საამიროების წინააღმდეგ საპასუხო ზომები არ ყოფილა და „დუბაის აეროპორტი ღია დარჩა“.
მან თქვა, რომ დუბაიში მისი ყოფნა სინამდვილეში „სასარგებლო“ იყო და მაინც ახერხებდა პრემიერმინისტრ ჯორჯია მელონისთან შეხვედრებზე დასწრებას რომში ვიდეოკავშირის საშუალებით.
