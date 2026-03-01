ევროკავშირის ქვეყნები მოწოდებას გამოთქვამენ „მაქსიმალური თავშეკავებისა“ და საერთაშორისო სამართლის პატივისცემისკენ ირანის კონფლიქტში

1 მარტს ევროკავშირის 27 ქვეყანამ მოწოდება გამოთქვა „მაქსიმალური თავშეკავებისა“ და საერთაშორისო სამართლის სრული პატივისცემისკენ ირანის კონფლიქტსა და მთელ ახლო აღმოსავლეთში, განაცხადა ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკის ხელმძღვანელმა, კაია კალასმა.
„ჩვენი მოწოდება მიმართულია მაქსიმალური თავშეკავებისკენ, მშვიდობიანი მოსახლეობის დაცვისკენ და საერთაშორისო სამართლის, მათ შორის
გაეროს წესდების პრინციპებისა და საერთაშორისო ჰუმანიტარული სამართლის სრული პატივისცემისკენ“, - ნათქვამია კალასის მიერ ევროკავშირის ყველა წევრი ქვეყნის სახელით გავრცელებულ განცხადებაში.
