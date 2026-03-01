ტრამპი: შურს ვიძიებთ სამი ამერიკელი სამხედროს დაღუპვის გამო

აშშ-ის პრეზიდენტმა” დონალდ ტრამპმა 1 მარტს თავის ვიდეომიმართვაში პირობა დადო, რომ შურს იძიებდა ირანის წინააღმდეგ ომის დროს სამი ამერიკელი ჯარისკაცის დაღუპვისთვის და აღიარა, რომ მსხვერპლის რაოდენობა სავარაუდოდ მეტი იქნება.
„სამწუხაროდ, მის დასრულებამდე, სავარაუდოდ, მეტი იქნება“, - განაცხადა ტრამპმა. „…ამერიკა შურს იძიებს მათი სიკვდილისთვის
… თქვა ტრამპმა, რომელმაც მოუწოდა ირანელებს, აჯანყდნენ ისლამური რესპუბლიკის დასამხობად, ერთი დღის შემდეგ, რაც აშშ-ისრაელის ერთობლივი თავდასხმების დროს მოკლეს უზენაესი მმართველი, აიათოლა ალი ხამენეი.
„მოვუწოდებ ყველა ირანელ პატრიოტს, ვინც თავისუფლებას ეძებს, გამოიყენონ ეს მომენტი, გამოიჩინონ სიმამაცე, თამამად, გმირულად და დაიბრუნონ თავიანთი ქვეყანა. ამერიკა თქვენთანაა“, - განაცხადა ტრამპმა ვიდეომიმართვაში.
აშშ-ის პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა გააფრთხილა ირანის უსაფრთხოების ძალები, რომ დანებდნენ, ან მათ სიკვდილი ელით. მანამდე აშშ-ის სამხედროებმა განაცხადეს, რომ გაანადგურეს ელიტური რევოლუციური გვარდიის შტაბ-ბინა.
„კიდევ ერთხელ მოვუწოდებ რევოლუციური გვარდიის წევრებს, ირანის სამხედროებსა და პოლიციას, დაყარონ იარაღი და მიიღონ სრული იმუნიტეტი, წინააღმდეგ შემთხვევაში სიკვდილით დაისჯებიან. ეს იქნება გარდაუვალი სიკვდილი. ეს არ იქნება კარგი“, - განაცხადა ტრამპმა ვიდეომიმართვაში.
დონალდ ტრამპმა 1 მარტს ასევე გამოაცხადა, რომ ირანის წინააღმდეგ ოპერაცია 4 კვირას გასტანს.
„ეს ყოველთვის ოთხკვირიანი პროცესი იყო. ჩვენ ვვარაუდობდით, რომ ეს დაახლოებით ოთხი კვირა გაგრძელდებოდა“, - განუცხადა მან ბრიტანულ გაზეთ Daily Mail-ს. „რაც უნდა ძლიერი იყოს, დიდი ქვეყანაა, მას ოთხი კვირა - ან ნაკლები დასჭირდება“, - თქვა ტრამპმა.
