ისრაელელმა მოსახლეებმა 2 მარტს პალესტინელთა ოკუპირებულ ტერიტორიაზე, დასავლეთ ნაპირზე, სოფელ კარიუტზე თავდასხმის დროს ორი ძმა მოკლეს, დაშავდა კიდევ სამი ადამიანი, განაცხადეს რამალის ჯანდაცვის სამინისტრომ და „პალესტინის წითელმა ნახევარმთვარემ“.
„ნაბლუსის სამხრეთით მდებარე კარიუტის ორი მოქალაქე მოსახლეების სროლის შედეგად დაიღუპა“, - ნათქვამია ჯანდაცვის სამინისტროს განცხადებაში, რომლის თანახმადაც, ისინი მოჰამედ და ფაჰიმ მუამარები არიან.
ჯანდაცვის სამინისტროს წყარომ AFP-ს დაუდასტურა, რომ ეს ორი მამაკაცი, რომელთაგან ერთს თავში, ხოლო მეორეს მენჯში ესროლეს, ძმები იყვნენ.
„პალესტინის წითელმა ნახევარმთვარემ“, რომლის თანამშრომლებმაც რეაგირება მოახდინეს ამ ინციდენტზე, განაცხადა, რომ კიდევ, სულ ცოტა, სამი ადამიანი დაშავდა - ყველა მათგანი ცეცხლსასროლი იარაღით.
დაჭრილებს შორის ერთ-ერთი 15 წლის მოზარდია, რომელსაც მხარში ესროლეს.
ისრაელის სამხედროებმა AFP-ს განუცხადეს, რომ „იძიებენ“ მომხდარს.
პალესტინის ქალაქ ნაბლუსში, რაფიდიას საავადმყოფოში მყოფმა AFP-ს ჟურნალისტმა განაცხადა, რომ ნახა ორი გარდაცვლილი მამაკაცის ცხედარი და ხუთი ადამიანი, რომლებიც ინციდენტის შედეგად დაშავებულები მიიყვანეს.
დასავლეთ სანაპიროზე, რომელიც ისრაელს 1967 წლიდან ოკუპირებული აქვს, ძალადობა მკვეთრად გაიზარდა მას შემდეგ, რაც ისრაელზე ჰამასის თავდასხმის საპასუხოდ 2023 წლის ოქტომბერში ღაზის ომი დაიწყო. ძალადობა გრძელდება ცეცხლის შეწყვეტის მიუხედავად.
AFP-ს მონაცემებით, რომელიც პალესტინის ჯანდაცვის სამინისტროს მონაცემებს ეფუძნება, ისრაელის ჯარისკაცებმა ან მოსახლეებმა ღაზაში ომის დაწყებიდან დასავლეთ ნაპირზე, სულ ცოტა, 1040 პალესტინელი მოკლეს, რომელთაგან ბევრი მეომარი იყო, თუმცა მათ შორის იყო ასევე ათობით მშვიდობიანი მოქალაქეც.
ისრაელის ოფიციალური მონაცემებით, პალესტინელების თავდასხმების ან ისრაელის სამხედრო ოპერაციების შედეგად, სულ ცოტა, 44 ისრაელელი დაიღუპა, მათ შორის როგორც ჯარისკაცები, ასევე მშვიდობიანი მოქალაქეები.
ისრაელელმა მოსახლეებმა დასავლეთ ნაპირზე თავდასხმის დროს ორი ადამიანი მოკლეს - პალესტინელები იუწყებიან
ისრაელელმა მოსახლეებმა 2 მარტს პალესტინელთა ოკუპირებულ ტერიტორიაზე, დასავლეთ ნაპირზე, სოფელ კარიუტზე თავდასხმის დროს ორი ძმა მოკლეს, დაშავდა კიდევ სამი ადამიანი, განაცხადეს რამალის ჯანდაცვის სამინისტრომ და „პალესტინის წითელმა ნახევარმთვარემ“.
ფორუმი