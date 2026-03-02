უკრაინამ ნოვოროსიისკის ნავთობტერმინალს დაარტყა

2 მარტს უკრაინის არმიამ განაცხადა, რომ სამხრეთ რუსეთის ნავსადგურ ნოვოროსიისკში ნავთობტერმინალზე თავდასხმა მოაწყო.
ეს მოხდა რამდენიმე დღეში მას შემდეგ, რაც გავრცელდა ინფორმაცია, რომ აშშ-მ კიევი გააფრთხილა, პორტში მის ინტერესებს არ დასხმოდა თავს.
გასული წლის ნოემბერში უკრაინამ შეტევა განახორციელა შესხარისის ტერმინალზე, ასევე ახლომდებარე კასპიის მილსადენების კონსორციუმის (CPC) ტერმინალზე, რომელიც ყაზახეთის ნავთობის ექსპორტის ძირითად ნაწილს ახორციელებს.
CPC ნაწილობრივ ეკუთვნის ნავთობის მსხვილ ამერიკულ კომპანიებს, Chevron-სა და ExxonMobil-ს და ის მსოფლიო ნავთობის მარაგების ერთ პროცენტამდე ამუშავებს.
აშშ-ის მედიის ცნობით, გასულ წელს მომხდარი თავდასხმების შემდეგ, აშშ-ის სახელმწიფო დეპარტამენტმა უკრაინას მოუწოდა, შეეწყვიტა პორტში მის ინტერესებზე თავდასხმა.
აშშ-ის ელჩმა გასულ კვირას განაცხადა, რომ ჯერ
კიდევ არ არის ნათელი, როდის გააკეთა შეერთებულმა შტატებმა ეს გაფრთხილება ან პორტის რომელ ნაწილებზე არ სურდა დაერტყა უკრაინას.
ნოვოროსიისკი რუსეთის ნედლი ნავთობის გადაზიდვების დაახლოებით მეხუთედს აწარმოებს და ქვეყნის უდიდესი ექსპორტის ცენტრია შავ ზღვაზე.
„2 მარტის ღამეს, უკრაინის თავდაცვის ძალების დანაყოფებმა რუსეთის კრასნოდარის მხარეში, შესხარისის ნავთობტერმინალსა და ნოვოროსიისკის საზღვაო ბაზას შეუტიეს“, - იტყობინება უკრაინის არმია Facebook-ზე. „ადგილზე დიდი ხანძარია“. შეტევის შედეგად ხუთი ადამიანი დაშავდა, - განაცხადა რუსეთის კრასნოდარის მხარის გუბერნატორმა Telegram-ზე გამოქვეყნებულ პოსტში, ნავთობტერმინალის ხსენების გარეშე.
მან დასძინა, რომ ქალაქში საგანგებო მდგომარეობა გამოცხადდა.
