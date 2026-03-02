ომანიდან და საუდის არაბეთიდან სპეციალური ავიარეისი ინიშნება

მუსკატი (ომანის სასულთნო) - თბილისი (საქართველო)
- 3 მარტს 19:00 საათზე (ადგილობრივი დროით);
- 5 მარტს 19:00 საათზე (ადგილობრივი დროით).
რიადი (საუდის არაბეთი) - თბილისი (საქართველო)
- 4 მარტს 19:00 საათზე (ადგილობრივი დროით).
საგარეო საქმეთა სამინისტრო სამშობლოში დაბრუნების მსურველ მოქალაქეებს მიმართავს, დაუკავშირდნენ შესაბამისი ქვეყნების საელჩოებს:
საელჩო არაბთა გაერთიანებულ საამიროებში (აბუ-დაბი):
- ცხელი ხაზი (24/7): +971 54 2324 335;
- ტელეფონი: +971 2 553 36 83;
- ელ-ფოსტა: abudhabi.con@mfa.gov.ge.
საელჩო კატარის სახელმწიფოში (დოჰა):
- ცხელი ხაზი (24/7): +974 52 098 071;
- ტელეფონი: +974 44 739 499;
- ელ-ფოსტა: doha.emb@mfa.gov.ge.
ახლო აღმოსავლეთში მიმდინარე მოვლენები
- ახლო აღმოსავლეთში 2026 წლის 28 თებერვლიდან მიმდინარეობს ინტენსიური საბრძოლო მოქმედებები;
- 28 თებერვალს ისრაელმა და შეერთებულმა შტატებმა ირანის წინააღმდეგ მასშტაბური სამხედრო ოპერაცია დაიწყეს;
- ოპერაციის შედეგად მოკლულია ისლამური რესპუბლიკის უზენაესი ლიდერი, აიათოლა ხამენეი;
- ირანმა საპასუხო შეტევა მიიტანა ისრაელზე და შეერთებული შტატების სამხედრო ბაზებზე კატარში, არაბთა გაერთიანებულ საამიროებში, ბაჰრეინში, საუდის არაბეთსა და ქუვეითში.
- ამ მოვლენებს წინ უძღოდა ირანში საპროტესტო დემონსტრაციების სისხლში ჩახშობა. ხელისუფლების წარმომადგენლებმა ათასობით დემონსტრანტი დახოცეს.
- ირანის უზენაესი სასულიერო ლიდერის, აიათოლა ალი ხამენეის მკვლელობა სერიოზული დარტყმაა ქვეყნის სასულიერო მმართველებისთვის, თუმცა ექსპერტების თქმით, ეს არ არის რეჟიმის ცვლილების გარანტია.
