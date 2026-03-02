Accessibility links

ЭХО КАВКАЗА
ომანიდან და საუდის არაბეთიდან სპეციალური ავიარეისი ინიშნება

ფრენები ადგილობრივი დროით შესრულდება.
ისრაელისა და აშშ-ის მიერ ირანზე განხორციელებული დარტყმებისა და საპასუხო ნაბიჯებით შექმნილი მდგომარეობის გამო, საქართველოს მოქალაქეების სამშობლოში დასაბრუნებლად, მთავრობის გადაწყვეტილებით, სპეცრეისები ინიშნება.

მუსკატი (ომანის სასულთნო) - თბილისი (საქართველო)

  • 3 მარტს 19:00 საათზე (ადგილობრივი დროით);
  • 5 მარტს 19:00 საათზე (ადგილობრივი დროით).

რიადი (საუდის არაბეთი) - თბილისი (საქართველო)

  • 4 მარტს 19:00 საათზე (ადგილობრივი დროით).

საგარეო საქმეთა სამინისტრო სამშობლოში დაბრუნების მსურველ მოქალაქეებს მიმართავს, დაუკავშირდნენ შესაბამისი ქვეყნების საელჩოებს:

საელჩო არაბთა გაერთიანებულ საამიროებში (აბუ-დაბი):

  • ცხელი ხაზი (24/7): +971 54 2324 335;
  • ტელეფონი: +971 2 553 36 83;
  • ელ-ფოსტა: abudhabi.con@mfa.gov.ge.

საელჩო კატარის სახელმწიფოში (დოჰა):

  • ცხელი ხაზი (24/7): +974 52 098 071;
  • ტელეფონი: +974 44 739 499;
  • ელ-ფოსტა: doha.emb@mfa.gov.ge.

ახლო აღმოსავლეთში მიმდინარე მოვლენები

  • ახლო აღმოსავლეთში 2026 წლის 28 თებერვლიდან მიმდინარეობს ინტენსიური საბრძოლო მოქმედებები;
  • 28 თებერვალს ისრაელმა და შეერთებულმა შტატებმა ირანის წინააღმდეგ მასშტაბური სამხედრო ოპერაცია დაიწყეს;
  • ოპერაციის შედეგად მოკლულია ისლამური რესპუბლიკის უზენაესი ლიდერი, აიათოლა ხამენეი;
  • ირანმა საპასუხო შეტევა მიიტანა ისრაელზე და შეერთებული შტატების სამხედრო ბაზებზე კატარში, არაბთა გაერთიანებულ საამიროებში, ბაჰრეინში, საუდის არაბეთსა და ქუვეითში.
  • ამ მოვლენებს წინ უძღოდა ირანში საპროტესტო დემონსტრაციების სისხლში ჩახშობა. ხელისუფლების წარმომადგენლებმა ათასობით დემონსტრანტი დახოცეს.
  • ირანის უზენაესი სასულიერო ლიდერის, აიათოლა ალი ხამენეის მკვლელობა სერიოზული დარტყმაა ქვეყნის სასულიერო მმართველებისთვის, თუმცა ექსპერტების თქმით, ეს არ არის რეჟიმის ცვლილების გარანტია.

