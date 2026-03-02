ტრამპი აცხადებს, რომ ირანს დაარტყეს მისი ბირთვული და სარაკეტო პროგრამების გასანადგურებლად

აშშ-ის პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა 2 მარტს განაცხადა, რომ მან ირანზე თავდასხმის ბრძანება გასცა, რათა ხელი შეეშალა თეირანის ბირთვული და ბალისტიკური რაკეტების პროგრამებისთვის, რომლებიც, მისი თქმით, სწრაფად ვითარდებოდა.
ტრამპმა ომის შესახებ ყველაზე ვრცელი კომენტარები გააკეთა ორი ვიდეომიმართვისა და შაბათ-კვირას ჟურნალისტებთან მთელი რიგი მოკლე სატელეფონო ინტერვიუების შემდეგ, რომლებშიც ზოგჯერ კონფლიქტში ურთიერთსაწინააღმდეგო მიზნები იყო წარმოდგენილი.
მან მტკიცებულებების წარდგენის გარეშე განაცხადა, რომ ირანიდან მომავალი საფრთხე გარდაუვალი იყო.
„ეს იყო ჩვენი ბოლო საუკეთესო შანსი დარტყმისთვის... და ამ ავადმყოფი და ბოროტი რეჟიმის მიერ წარმოქმნილი აუტანელი საფრთხეების აღმოსაფხვრელად“, - განაცხადა მან თეთრი სახლის “აღმოსავლეთ ოთახში” გამართულ ღონისძიებაზე.
ტრამპმა განაცხადა, რომ სამხედრო ოპერაციები წინ უსწრებს გრაფიკს, თუმცა დეტალები არ დაუკონკრეტებია. მან თქვა, რომ მისი პროგნოზით, აშშ-ის კამპანია ოთხიდან ხუთ კვირამდე, თუმცა შესაძლოა უფრო დიდხანსაც გაგრძელდეს.
ტრამპის თქმით, ბრძოლის მთავარი მიზანია ირანის მიერ ბირთვული იარაღის შექმნის - რასაც თეირანი უარყოფს - თავიდან აცილება და მისი შორი რადიუსის ბალისტიკური რაკეტების პროგრამის ჩაშლა.
„შორი მოქმედების რაკეტებითა და ბირთვული იარაღით შეიარაღებული ირანის რეჟიმი მიუღებელი საფრთხე იქნებოდა ახლო აღმოსავლეთისთვის, და ასევე ამერიკელი ხალხისთვისაც“, - განაცხადა ტრამპმა.
მან თქვა, რომ აშშ-ის ძალებმა 10 ირანული გემი გაანადგურეს - „ისინი ზღვის ფსკერზე არიან“ - და თავდაჯერება გამოხატა იმასთან დაკავშირებით, თუ როგორ მიმდინარეობს საომარი კამპანია.
„დღეს შეერთებული შტატების სამხედრო ძალები აგრძელებენ ფართომასშტაბიანი საბრძოლო ოპერაციების ჩატარებას ირანში, რათა აღმოფხვრან ამერიკისთვის ამ საშინელი, ტერორისტული რეჟიმის მიერ შექმნილი სერიოზული საფრთხეები“, - განაცხადა ტრამპმა.
მისი თქმით, ომის მიზნები მოიცავს ირანის სარაკეტო შესაძლებლობების განადგურებას, მათი საზღვაო ძალების განადგურებას და მათთვის ბირთვული იარაღის ქონის საშუალების ჩამორთმევას.
ტრამპმა განაცხადა, რომ მესამე მიზანი აშშ-ის დიდი ხნის მიზანი იყო - ხელი შეეშალა ირანისთვის რეგიონში მებრძოლი შეიარაღებული დაჯგუფებების მხარდაჭერაში.
ტრამპმა აღნიშნა ოთხი ამერიკელი სამხედრო მოსამსახურის დაღუპვა ამ ბრძოლაში და დასძინა: „მათი ხსოვნის პატივსაცემად, ჩვენ ვაგრძელებთ ამ მისიას მრისხანე, ურყევი გადაწყვეტილებით - გავანადგუროთ საფრთხე, რომელსაც ეს ტერორისტული რეჟიმი უქმნის ამერიკელ ხალხს“.
