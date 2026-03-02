Accessibility links

სიცილიური მაფიის ცნობილი მეთაური ნიტო სანტაპაოლა ციხეში მოკვდა 87 წლის ასაკში

ჯოვანი ფალკონე და პაოლო ბორსელინო - მაფიასთან მებრძოლი პროკურორები. ორივე დახოცეს 1992 წელს.
ბენედეტო „ნიტო“ სანტაპაოლა, სიცილიური მაფიის - Cosa nostra-ს - ცნობილი მეთაური, რომელიც სამ ათწლეულზე მეტია ციხეში იმყოფებოდა, 87 წლის ასაკში გარდაიცვალა, განაცხადა ორშაბათს საქმესთან დაახლოებულმა ორმა წყარომ.

სანტაპაოლა, რომელიც 1993 წელს დააკავეს და მკვლელობისა და სხვა დანაშაულებისთვის მრავალჯერად სამუდამო პატიმრობას იხდიდა, მილანის მკაცრი რეჟიმის ციხეში მოკვდა, განაცხადა ერთ-ერთმა წყარომ.

იტალიის იუსტიციის სამინისტრომ კომენტარის მოთხოვნას დაუყოვნებლივ არ უპასუხა.

სანტაპაოლა, რომელიც ცნობილია როგორც „ილ კაჩატორე“ (მონადირე) ან „ილ ლიკანტროპო“ (მაქცია), აღმოსავლეთ სიცილიის ქალაქ კატანიაში მაფიას 1970-იანი წლების ბოლოდან 1990-იანი წლების დასაწყისამდე ხელმძღვანელობდა.

ის გაასამართლეს და დამნაშავედ ცნეს, როგორც 1992 წელს მაფიის წინააღმდეგ მებრძოლი, იტალიის ორი ყველაზე ცნობილი პროკურორის, ჯოვანი ფალკონესა და პაოლო ბორსელინოს მკვლელობის ერთ-ერთი ორგანიზატორი.

