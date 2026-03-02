ირანი რეგიონის ქვეყნებს არ ეომება - აბას არაყჩი

ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრმა, აბას არაყჩიმ, განაცხადა, რომ რეგიონულმა ქვეყნებმა აშშ-ზე ზეწოლა უნდა მოახდინონ, ირანის წინააღმდეგ წამოწყებული საომარი კამპანიის გამო.
ისლამური რესპუბლიკის მთავარმა დიპლომატმა ირანის სახელმწიფო ტელევიზიით განაცხადა, რომ თეირანი რეგიონის ქვეყნებს არ ეომება.
არაყჩიმ, რომელიც აშშ-ის წარმომადგენლებთან ბირთვულ მოლაპარაკებებზე ირანის დელეგაციას ხელმძღვანელობდა თებერვლის ბოლოს, მესამე შეხვედრისასაც, თქვა, რომ აშშ-მა მოლაპარაკებების ფონზე ირანზე თავდასხმით, დიპლომატიას უღალატა.
