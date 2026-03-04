ხმელთაშუა ზღვაში ხანძარი გაჩნდა რუსულ სანქცირებულ ტანკერზე

სააგენტო Reuters-ი მალტის შეიარაღებული ძალების ინფორმაციაზე დაყრდობით წერს, რომ ხანძრის შესახებ შეტყობინების მიღების შემდეგ ტანკერის ეკიპაჟი, რომელიც უკვე სამაშველო ნავში იმყოფებოდა, ლიბიის სამძებრო-სამაშველო ზონაში აღმოაჩინეს. ეკიპაჟი უსაფრთხოდაა.
Arctic Metagaz-მა თავისი ადგილსამყოფლის შესახებ ბოლო ცნობა 2 მარტს გაავრცელა და ამ ცნობის მიხედვით, მალტის სანაპიროსთან იმყოფებოდა.
gCaptain-ი, რომელიც პროფილური გამოცემაა და საზღვაო ნაოსნობასთან დაკავშირებულ სიახლეებზე წერს, იუწყება, რომ ტანკერზე ხანძარი 3 მარტს, დილით გაჩნდა. ხანძრის ფაქტი დაადასტურა საზღვაო უსაფრთხოების და რისკების მართვის ბერძნულმა კომპანია Diaplous Group-მაც.
ზოგიერთი წყაროს თანახმად, ტანკერზე ხანძრის გაჩენას წინ უძღოდა აფეთქება. Reuters-ის ერთ-ერთი წყარო არ გამორიცხავს, რომ გემზე უკრაინის ე.წ. საზღვაო დრონით შეტევა იყო. უკრაინას კომენტარი არ გაუკეთებია.
ტანკერთან დაკავშირებულ ინციდენტზე კომენტარისთვის Reuters-მა მიმართა გემის მმართველ რუსულ კომპანია „ტექმენეჯმენტს“, გათხევადებული გაზის მწარმოებელ რუსულ კომპანია „ნოვატეკს“ და რუსეთის ტრანსპორტის სამინისტროს. მათ სააგენტოსთვის პასუხი არ გაუციათ.
გამოცემა The Insider-ი უკრაინის დაზვერვაზე დაყრდნობით წერს, რომ Arctic Metagaz-ი იმ ათზე მეტ გემს შორისაა, რომლებიც ჩართული არიან სანქციების ქვეშ მოქცეული რუსული გათხევადებული გაზის(პროექტი Арктик СПГ-2) ტრანსპორტირებაში ჩინეთის ტერმინალში Beihai.
პროექტ Арктик СПГ-2-ისა და მასში ჩართული ტანკერების წინააღმდეგ 2023-2024 წლებიდან მოქმედებს აშშ-ისა და დიდი ბრიტანეთის სანქციები.
ტანკერი Arctic Metagaz-ი, რომელსაც ხმელთაშუა ზღვაში ხანძარი გაუჩნდა, 2025 წლიდან სანქცირებულია ევროკავშირის, შვეიცარიის, კანადის და ახალი ზელანდიის მიერაც.
