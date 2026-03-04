Accessibility links

ხმელთაშუა ზღვაში ხანძარი გაჩნდა რუსულ სანქცირებულ ტანკერზე

ფოტო არქივიდან. ტანკერი Arctic Metagaz
ფოტო არქივიდან. ტანკერი Arctic Metagaz

ხმელთაშუა ზღვაში ხანძარი გაჩნდა რუსეთის დროშით მცურავ ტანკერზე Arctic Metagaz, რომელსაც გათხევადებული ბუნებრივი გაზი გადაჰქონდა. ინფორმაცია რამდენიმე წყაროთი გავრცელდა. ამ ტანკერის წინააღმდეგ საერთაშორისო სანქციები მოქმედებს.

სააგენტო Reuters-ი მალტის შეიარაღებული ძალების ინფორმაციაზე დაყრდობით წერს, რომ ხანძრის შესახებ შეტყობინების მიღების შემდეგ ტანკერის ეკიპაჟი, რომელიც უკვე სამაშველო ნავში იმყოფებოდა, ლიბიის სამძებრო-სამაშველო ზონაში აღმოაჩინეს. ეკიპაჟი უსაფრთხოდაა.

Arctic Metagaz-მა თავისი ადგილსამყოფლის შესახებ ბოლო ცნობა 2 მარტს გაავრცელა და ამ ცნობის მიხედვით, მალტის სანაპიროსთან იმყოფებოდა.

gCaptain-ი, რომელიც პროფილური გამოცემაა და საზღვაო ნაოსნობასთან დაკავშირებულ სიახლეებზე წერს, იუწყება, რომ ტანკერზე ხანძარი 3 მარტს, დილით გაჩნდა. ხანძრის ფაქტი დაადასტურა საზღვაო უსაფრთხოების და რისკების მართვის ბერძნულმა კომპანია Diaplous Group-მაც.

ზოგიერთი წყაროს თანახმად, ტანკერზე ხანძრის გაჩენას წინ უძღოდა აფეთქება. Reuters-ის ერთ-ერთი წყარო არ გამორიცხავს, რომ გემზე უკრაინის ე.წ. საზღვაო დრონით შეტევა იყო. უკრაინას კომენტარი არ გაუკეთებია.

ტანკერთან დაკავშირებულ ინციდენტზე კომენტარისთვის Reuters-მა მიმართა გემის მმართველ რუსულ კომპანია „ტექმენეჯმენტს“, გათხევადებული გაზის მწარმოებელ რუსულ კომპანია „ნოვატეკს“ და რუსეთის ტრანსპორტის სამინისტროს. მათ სააგენტოსთვის პასუხი არ გაუციათ.

გამოცემა The Insider-ი უკრაინის დაზვერვაზე დაყრდნობით წერს, რომ Arctic Metagaz-ი იმ ათზე მეტ გემს შორისაა, რომლებიც ჩართული არიან სანქციების ქვეშ მოქცეული რუსული გათხევადებული გაზის(პროექტი Арктик СПГ-2) ტრანსპორტირებაში ჩინეთის ტერმინალში Beihai.

პროექტ Арктик СПГ-2-ისა და მასში ჩართული ტანკერების წინააღმდეგ 2023-2024 წლებიდან მოქმედებს აშშ-ისა და დიდი ბრიტანეთის სანქციები.

ტანკერი Arctic Metagaz-ი, რომელსაც ხმელთაშუა ზღვაში ხანძარი გაუჩნდა, 2025 წლიდან სანქცირებულია ევროკავშირის, შვეიცარიის, კანადის და ახალი ზელანდიის მიერაც.




