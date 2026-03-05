რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს თანახმად, რუსეთმა და უკრაინამ სამხედრო ტყვეები გაცვალეს. სამინისტროს ცნობით, 5 მარტს რუსეთში დაბრუნდა 200 რუსი სამხედრო მოსამსახურე.
უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ განაცხადა, რომ უკრაინაში ჩავიდა 200 უკრაინელი სამხედრო ტყვე. მან გამოაქვეყნა მათი ფოტოები და ვიდეოები.
ზელენსკიმ აღნიშნა, რომ გაცვლაში შეერთებული შტატები დაეხმარა.
რუსეთის პრეზიდენტის, ვლადიმირ პუტინის თანაშემწე ვლადიმირ მედინსკიმ განაცხადა, რომ უკრაინა და რუსეთი 5-6 მარტს სამხედრო ტყვეებს 500-500-ზე პრინციპით გაცვლიან. „ჟენევაში მიღწეული შეთანხმებების შესაბამისად“, - დაწერა მან Telegram-ზე. ამრიგად, დამატებით 300 ტყვის 300-ზე გაცვლაა მოსალოდნელი.
ვოლოდიმირ ზელენსკიმ აღნიშნა, რომ ეს შეთანხმება ტყვეების გაცვლაზე თებერვლის შუა რიცხვებში ჟენევის მოლაპარაკებების დროს იქნა მიღწეული.
პატიმრების გაცვლა უკრაინასა და რუსეთს შორის ბოლო ჯერზე ერთი თვის წინ, 5 თებერვალს, მოხდა.
