თურქეთი მკაცრად გმობს ირანის დრონებით თავდასხმებს აზერბაიჯანის ნახიჩევანის რეგიონზე

თურქეთმა 5 მარტს განაცხადა, რომ მკაცრად გმობს ირანის დრონებით თავდასხმას აზერბაიჯანის ნახიჩევანის ტერიტორიაზე, და კიდევ ერთხელ გამოთქვა მოწოდება მესამე ქვეყნების წინააღმდეგ თავდასხმების შეწყვეტისკენ.
„ჩვენ კიდევ ერთხელ ხაზს ვუსვამთ რეგიონში მესამე ქვეყნების წინააღმდეგ თავდასხმების შეჩერების აუცილებლობას, რომლებიც ომის გავრცელების საფრთხეს შეიცავს“, - ნათქვამია საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებაში, მას შემდეგ, რაც ორი ქვეყნის უმაღლესმა დიპლომატებმა თავდასხმების შესახებ სატელეფონო საუბარი გამართეს.
აზერბაიჯანის საგარეო საქმეთა სამინისტროში საპროტესტო ნოტის გადასაცემად გამოიძახეს ირანის ელჩი მას შემდეგ, რაც ინციდენტი მოხდა. ოფიციალური ინფორმაციით, ოთხი ადამიანი დაშავდა.
ირანის სახელმწიფო ტელევიზიამ გაავრცელა ისლამური რესპუბლიკის შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის განცხადება, რომელშიც ის უარყოფს აზერბაიჯანის ტერიტორიაზე დრონებით შეტევას და მომხდარზე პასუხისმგებლობას აკისრებს „სიონისტურ რეჟიმს“(ისრაელს).
ნახიჩევანის ავტონომიური რესპუბლიკა აზერბაიჯანის ტერიტორიაა, რომელსაც უშუალოდ საზღვარი მასთან არ აქვს და ირანის, თურქეთის და სომხეთის ტერიტორიებითაა გარემოცული.
ფორუმი