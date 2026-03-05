კალაძის შტაბთან „პუბლიკის“ ჟურნალისტისთვის ხელისშეშლის საქმეზე ორ კაცს ბრალი წაუყენეს

ლევან ზარდიაშვილი და საბა მინდიაშვილი პოლიციას არ დაუკავებია.
- როგორც „პუბლიკა“ წერს, ლევან ზარდიაშვილმა მათ ჟურნალისტზე, ქეთო მიქაძეზე იძალადა და ტელეფონი წაართვა;
- იმავე დღეს ჟურნალისტ ალექსანდრე ქეშელაშვილს საბა მინდიაშვიმა საქმიანობაში ხელი შეუშალა, ტელეფონი წაართვა, მოგვიანებით კი უკან დაუბრუნა.
2025 წლის თვითმმართველობის არჩევნების გამართვამდე ერთი თვით ადრე, 8 სექტემბერს, თბილისის მერობის კანდიდატის, კახა კალაძის შტაბთან ჩხუბი იყო - „ქართული ოცნების“ მხარდამჭერები კვლავ დაუპირისპირდნენ ანტისამთავრობო დემონსტრაციის მონაწილეებს. ადგილზე მყოფმა პოლიციის დანაყოფებმა ძალადობა არ აღკვეთეს.
დაპირისპირების დროს „ქართული ოცნების“ მხარდამჭერებმა რამდენიმე ჟურნალისტს საქმიანობაში შეუშალეს ხელი, მათ შორის იყვნენ გამოცემა „პუბლიკის“ ჟურნალისტები.
ფორუმი