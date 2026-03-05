ირანის უკანასკნელი შაჰის შვილი აცხადებს, რომ ირანის სასულიერო პირების შემდეგი მეთაური არალეგიტიმური იქნება

ირანის 1979 წლის ისლამური რევოლუციის დროს ჩამოგდებული უკანასკნელი შაჰის ვაჟმა 5 მარტს განაცხადა, რომ ვისაც ირანის სასულიერო მთავრობა აიათოლა ალი ხამენეის მემკვიდრედ აირჩევს, არალეგიტიმური იქნება.
რეზა ფეჰლევიმ, რომელიც ისლამური რესპუბლიკის დაცემის შემთხვევაში საკუთარ თავს ალტერნატიულ მმართველად წარმოაჩენს, სოციალურ მედიაში განაცხადა, რომ „გამარჯვება ახლოსაა“ მას შემდეგ, რაც ისლამური რესპუბლიკის უზენაესი მმართველი, აიათოლა ალი ხამენეი გასულ შაბათ-კვირას აშშ-ის და ისრაელის ავიაციის თავდასხმის შედეგად მოკლეს.
„მისი მემკვიდრის დანიშვნის ნებისმიერი მცდელობა წარუმატებლობისთვისაა განწირული. ვინც უნდა დაინიშნოს... მას არ ექნება ავტორიტეტი და ამ რეჟიმისა და მისი კრიმინალური ლიდერების სისხლიანი წარსულის თანამონაწილედ ჩაითვლება“, - თქვა ფეჰლევიმ.
ხამენეი 1989 წლიდან ირანის უზენაესი მმართველი იყო, რომელიც ქვეყნის შიგნით სხვაგვარად მოაზროვნეების ჩახშობის მკაცრ პოლიტიკას ატარებდა, სადავო ბირთვულ პროგრამას ავითარებდა და ისრაელის მეთაურობით მოქმედ რეგიონულ მეტოქეებს უპირისპირდებოდა. ხამენეის ვაჟი, მოჯთაბა ხამენეი, მამის მემკვიდრეობის პრეტენდენტებს შორისაა.
ფეჰლევიმ, რომელიც ვაშინგტონთან ემიგრაციაში ცხოვრობს, თქვა, რომ სურს გარდამავალი ლიდერი იყოს, სანამ სეკულარული დემოკრატიის დამყარების მიზნით რეფერენდუმი დაინიშნება. მან ირანის უსაფრთხოების ძალებს მოუწოდა, „დაუყოვნებლივ და ძალადობის გარეშე დათმონ ძალაუფლება“.
„გამოაცხადეთ თქვენი ერთგულება ერის ლომისა და მზის რევოლუციის მიმართ და წვლილი შეიტანეთ ირანის სტაბილურ და უსაფრთხო გადასვლაში დემოკრატიულად არჩეულ ეროვნულ მთავრობაზე“, - თქვა მან.
ლომი მზე, რომელიც რეზა ფეჰლევიმ ახსენა, გამოსახული იყო ირანის მონარქისტულ დროშაზე.
