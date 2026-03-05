თურქეთი „ყურადღებით“ აკვირდება ქურთულ ჯგუფებს ირანში მძვინვარე ომის ფონზე

თურქეთის თავდაცვის სამინისტრომ 5 მარტს განაცხადა, რომ „ყურადღებით“ აკვირდება ქურთი მებრძოლი დაჯგუფებების მოქმედებებს, რადგან შეშფოთებულია იმით, რომ მათი ომში ჩათრევა ხდება, სავარაუდოდ, აშშ-ის ხელმძღვანელობით განხორციელებული მცდელობების ფარგლებში, რომელთა მიზანია ირანის დესტაბილიზაცია.
კონფლიქტი 28 თებერვალს დაიწყო, როდესაც აშშ-მ და ისრაელმა იერიში მიიტანეს ირანზე, რომელმაც საპასუხო დარტყმები მიიტანა მთელ რეგიონზე, 4 მარტს კი თეირანმა განაცხადა, რომ ერაყში დაფუძნებულ ქურთ მებრძოლ დაჯგუფებებს დაარტყა.
ეს ნაბიჯი მას შემდეგ გადაიდგა, რაც გავრცელდა სავარაუდო ინფორმაცია, რომ ვაშინგტონი, ირანში შეღწევის მიზნით, ქურთი პარტიზანების შეიარაღებას ცდილობდა - ნაბიჯი, რომელიც, სავარაუდოდ, თურქეთში აღშფოთებას გამოიწვევდა.
„ჩვენ ყურადღებით ვაკვირდებით PJAK-ის (ქურთისტანის თავისუფალი ცხოვრების პარტია) საქმიანობას ირანში და რეგიონულ მოვლენებს“, - განაცხადა თურქეთის თავდაცვის სამინისტრომ ირანში დაფუძნებული ქურთული დაჯგუფების შესახებ, რომელიც კანონგარეშე ქურთული სამხედრო ორგანიზაციის, PKK-ს (ქურთისტანის მუშათა პარტია), განშტოებაა.
„ტერორისტული ორგანიზაცია PJAK-ის მსგავსი დაჯგუფებების საქმიანობა, რომლებიც ხელს უწყობენ ეთნიკურ სეპარატიზმს, უარყოფითად მოქმედებს არა მხოლოდ ირანის უსაფრთხოებაზე, არამედ რეგიონის საერთო მშვიდობასა და სტაბილურობაზე“, - განაცხადა სამინისტრომ.
„თურქეთი მხარს უჭერს მეზობელი სახელმწიფოების ტერიტორიულ მთლიანობას და არა მათ ფრაგმენტაციას“.
22 თებერვალს, PJAK-მა (ქურთისტანის თავისუფალი ცხოვრების პარტია) და კიდევ ოთხმა ქვეყანაში აკრძალულმა ქურთულმა დაჯგუფებამ გამოაცხადეს პოლიტიკური კოალიციის შექმნის შესახებ, რომლის მიზანია ისლამური რესპუბლიკის დამხობა და საბოლოოდ ქურთების თვითგამორკვევის უზრუნველყოფა.
ქურთები, რომლებიც თურქეთში, სირიაში, ერაყსა და ირანში არიან გაფანტული, ირანის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი არასპარსული ეთნიკური უმცირესობაა და დიდი ხანია მხარს უჭერენ მთავრობის საწინააღმდეგო საპროტესტო აქციებს ისლამურ რესპუბლიკაში.
თურქეთი ცდილობს, დაასრულოს კონფლიქტი ქურთისტანის მუშათა პარტიასთან (PKK), რომელიც ოფიციალურად გასულ წელს დაიშალა ოთხი ათწლეულის განმავლობაში ძალადობის შემდეგ, რომელმაც დაახლოებით 50 000 ადამიანის სიცოცხლე შეიწირა.
მიუხედავად იმისა, რომ PKK-სთან დაკავშირებული დაჯგუფებების უმეტესობამ მიიღო მოწოდება განიარაღების შესახებ, PJAK-მა ეს არ გააკეთა. ანკარა კი შეშფოთებულია, რომ ნებისმიერმა რეგიონულმა არეულობამ შეიძლება გაათამამოს ურჩი ქურთი სეპარატისტები.
იანვრის ბოლოს, ირანში მთავრობის საწინააღმდეგო საპროტესტო აქციების ტალღის შემდეგ, თურქეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა, ჰაკან ფიდანმა თავის ირანელ კოლეგას, აბას არაყჩის განუცხადა, რომ „PJAK-ის სრული ნეიტრალიზება ირანის უსაფრთხოებისთვის გადაუდებელ აუცილებლობას წარმოადგენს“.
