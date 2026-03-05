გერმანიაში სკოლის მოსწავლეები გამოვიდნენ ჯარში გაწვევის წინააღმდეგ

ათასობით გერმანელმა მოზარდმა 5 მარტს სკოლა გააცდინა, რათა შეერთებოდა აქციებს, რომლითაც აპროტესტებდნენ სამხედრო სამსახურში გაძლიერებული გაწვევის კამპანიას, რაც, ბევრის აზრით, მომავალში შესაძლოა სამხედრო ვალდებულების ფორმაში გადაიზარდოს.
ბერლინის პოტსდამერ პლაცზე დაახლოებით 3 ათასი მოსწავლე შეიკრიბა, ხოლო მთელი გერმანიის მასშტაბით მცირე დემონსტრაციები გაიმართა, როგორც „სკოლის საქვეყნო გაფიცვის“ ნაწილი.
გერმანია, სხვა ევროპული ქვეყნების მსგავსად, ცდილობდა შეიარაღებული ძალების გაძლიერებას 2022 წელს რუსეთის მიერ უკრაინაში სრულმასშტაბიანი შეჭრისა და ნატოს წევრების წინააღმდეგ შემდგომი აგრესიის საფრთხის საპასუხოდ.
კანცლერმა ფრიდრიხ მერცმა პირობა დადო, რომ ბუნდესვერს ევროპის უდიდეს კონვენციურ არმიად აქცევდა, თავდაპირველად5 ნებაყოფლობით გაწვევაზე დაყრდნობით.
წელს მთავრობამ ყველა 18 წლის კაცს მოსთხოვა, შეავსონ კითხვარები მათი ინტერესისა და მოკლევადიანი სამხედრო სამსახურისთვის ვარგისიანობის შესახებ.
იმავეს ქალებსაც სთხოვენ, თუმცა გერმანიის მოქმედი კანონმდებლობით, მათ ამის ვალდებულება არ აქვთ.
პლაკატებზე, რომლებსაც მომიტინგეები აფრიალებდნენ ბერლინში, იყო წარწერა „ჩვენ არ ვართ საზარბაზნე ხორცი“, და „ფრიდრიხ მერცი გაგზავნეთ ფრონტის ხაზზე!“
გერმანელმა კანონმდებლებმა, ყოველ შემთხვევაში, ამ ეტაპზე, გადაწყვიტეს, არ აღადგინონ სავალდებულო სამხედრო სამსახური, რომელიც გერმანიამ 2011 წელს შეაჩერა.
თუმცა ზოგიერთმა პოლიტიკოსმა ეჭვი გამოთქვა, შესაძლებელია თუ არა გაწვევის ამბიციური მიზნების მიღწევა სამხედრო ვალდებულების გარკვეული ფორმის გარეშე.
გეგმები ითვალისწინებს ბუნდესვერის - გერმანიის არმიის - გაძლიერებას ამჟამინდელი, დაახლოებით 185 ათასი აქტიური სამხედრო მოსამსახურიდან 260 ათასამდე 2030 წლისთვის, ხოლო რეზერვის დაახლოებით ოთხჯერ, 200 ათასამდე გაზრდის გზით.
ცივი ომის დასრულების შემდეგ ბუნდესვერი მკვეთრად შემცირდა, რადგან ევროპის ქვეყნებმა თავდაცვის ბიუჯეტები შეამცირეს.
1980-იან წლებში მხოლოდ დასავლეთ გერმანიას თითქმის 500 ათასი ჯარისკაცი ჰყავდა.
