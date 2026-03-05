ტრამპმა Reuters-ს განუცხადა, რომ აშშ-მა ირანის შემდეგი ლიდერის არჩევაში მონაწილეობა უნდა მიიღოს და ქურთული ოპოზიცია წააქეზა

აშშ-ის პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა Reuters-ს განუცხადა 5 მარტს, რომ მას სურს, შეერთებულმა შტატებმა თავისი როლი ითამაშოს ირანის შემდეგი ლიდერის არჩევაში და ქურთი ოპოზიციური ჯგუფები იერიშისკენ წააქეზა.
სატელეფონო ინტერვიუში ტრამპმა განაცხადა, რომ ახალი ლიდერის არჩევის პროცესი ჯერ კიდევ ადრეულ ეტაპზეა, თუმცა გარდაცვლილი უზენაესი ლიდერის, აიათოლა ალი ხამენეის ვაჟი, მოჯთაბა, ნაკლებად სავარაუდო არჩევანია. მას დეტალები არ დაუზუსტებია.
„ჩვენ გვსურს ჩავერთოთ იმ პირის არჩევის პროცესში, რომელიც მომავალში ირანს წარმართავს“, - განაცხადა ტრამპმა. „ჩვენ არ გვინდა დაგვჭირდეს ყოველ ხუთ წელიწადში ერთხელ უკან დაბრუნება და იმავეს გაკეთება ისევ და ისევ“.
ტრამპმა ასევე წააქეზა ირანელი ქურთების ძალები შეტევაზე გადასვლისკენ.
„ვფიქრობ, შესანიშნავია, რომ მათ ამის გაკეთება სურთ, მე ამას მთლიანად ვუჭერ მხარს“, - თქვა პრეზიდენტმა.
როდესაც ჰკითხეს, უზრუნველყოფდა თუ არა, ან შესთავაზა თუ არა აშშ-მა საჰაერო დაცვა, მან უპასუხა: „ამას ვერ გეტყვით“, თუმცა დასძინა, რომ ქურთების მიზანი „გამარჯვება“ იქნება.
„თუ ისინი ამას აპირებენ, ეს კარგია“, - დასძინა ტრამპმა.
სამი წყაროს ცნობით, რომლებიც იცნობენ ამ საკითხს, ირანელ ქურთ მებრძოლებს ბოლო დღეებში შეერთებულ შტატებთან კონსულტაციები ჰქონდათ იმის შესახებ, უნდა განხორციელებულიყო თუ არა და როგორ უნდა მომხდარიყო თავდასხმა ირანის უსაფრთხოების ძალებზე ქვეყნის დასავლეთ ნაწილში.
ერაყის ქურთისტანის ნახევრად ავტონომიურ რეგიონში, ირანისა და ერაყის საზღვარზე დაფუძნებული ირანელი ქურთების დაჯგუფებების კოალიცია ასეთი თავდასხმის განსახორციელებლად იმ იმედით ემზადება, რომ ქვეყნის სამხედრო ძალებს დაასუსტებს, მაშინ როცა შეერთებული შტატები და ისრაელი ირანულ სამიზნეებს ბომბებითა და რაკეტებით ურტყამენ.
