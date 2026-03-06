აზერბაიჯანმა განაცხადა, რომ ირანიდან თავის დიპლომატიურ პერსონალს გაიყვანს

აზერბაიჯანის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ჯეიჰუნ ბაირამოვმა განაცხადა, რომ ბაქო ირანიდან თავის დიპლომატიურ პერსონალს გაიყვანს.
„ეს პროცესი ეხება როგორც საელჩოს თეირანში, ისე თავრიზში არსებულ გენერალურ საკონსულოსაც. ამჟამად ამ კუთხით სამუშაოები მიმდინარეობს“, განაცხადა ბაირამოვმა პრესკონფერენციაზე.
მინისტრმა აღნიშნა, რომ რეგიონში მიმდინარე მოვლენების გათვალისწინებით, ადამიანის სიცოცხლეს საფრთხე არ უნდა ემუქრებოდეს და ამჟამად პერსონალის ევაკუაციისთვის მზადება მიმდინარეობს.
5 მარტს აზერბაიჯანის ქალაქ ნახიჩევანზე ოთხმა დრონმა განახორციელა დარტყმები. ხელისუფლების ცნობით, ერთი აეროპორტის ტერმინალის შენობას შეეჯახა, ხოლო მეორე სოფელ შექარაბადის სკოლის მახლობლად ჩამოვარდა. თავდასხმის შედეგად ოთხი ადამიანი დაშავდა. ბაქომ ინციდენტში თეირანი დაადანაშაულა. აზერბაიჯანის საგარეო საქმეთა და თავდაცვის სამინისტროები საპასუხო ზომებით დაიმუქრნენ და ბაქოში ირანის ელჩს საპროტესტო ნოტა გადასცეს. აზერბაიჯანის პრეზიდენტმა ილჰამ ალიევმა ინციდენტს „ტერორისტული თავდასხმა“ უწოდა. მან ირანისგან ოფიციალური ახსნა-განმარტება, ბოდიშის მოხდა და პასუხისმგებელთა დასჯა მოითხოვა.
ირანის შეიარაღებული ძალების გენერალურმა შტაბმა დრონების გაშვებასთან რაიმე კავშირი უარყო და აღნიშნა, რომ ირანი „პატივს სცემს ყველა ქვეყნის, განსაკუთრებით მუსლიმური ქვეყნების და მეზობელი ქვეყნების სუვერენიტეტს“. ირანის უწყებამ თავდასხმაზე პასუხისმგებლობა ისრაელს დააკისრა. ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრმა აბას არაყჩიმ ბაირამოვს დაურეკა და აცნობა, რომ ირანულმა მხარემ და სამხედროებმა ინციდენტის გამოძიება დაიწყეს.
ფორუმი