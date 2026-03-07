"ალიანსი გამარჯვებისთვის გააზრებული გეგმაა”- ელენე ხოშტარიას წერილი წაიკითხა ნიკა გვარამიამ ოპოზიციის შეხვედრაზე სამოქალაქო ჯგუფებთან

მოქმედების ხედვა და ქცევის წესები მისი აზრით, ესაა ის ორი ძირითადი ინსტრუმენტი, რომლის ეფექტურობაც გაზომვადია და რომელიც მოსახლეობასთან პოლიტიკოსებს თავს ანგარიშვალდებულად აგრძნობინებს. ის მოუწოდეს საზოგადოებას ოპოზიციურ პარტიებს უპირობო ნდობის გამოცხადების ნაცვლად მოთხოვნები წაუყენონ, თუმცა იქვე აღნიშნავს, რომ ნდობა პოლიტიკაში "ყველაზე მყარი ვალუტაა."
"ჩვენმა თითქმის 500-დღიანმა ბრძოლამ გამარჯვება ჯერ ვერ მოგვიტანა, თუმცა, მიგვაღწევინა უმნიშვნელოვანეს მიზნამდე. „ოცნებამ“, უდიდესი ძალისხმევისა და საკუთარი დანაკარგების მიუხედავად, ბრძოლა ვერ გააჩერა.
ალიანსის შექმნა მართლაც ბრძოლის ახალი ეტაპია და წარმატების პირობებში გამარჯვება აბსოლუტურად კონკრეტულად და რეალისტურად გამოიყურება. ალიანსი გამარჯვებისთვის - არა ლამაზი, სასურველი სიტყვები, არამედ გააზრებული გეგმაა”, - ნათქვამია ციხიდან გამოგზავნილ წერილში.
9 ოპოზიციური პარტია 2 მარტს შეთანხმდა ალიანსის შექმნაზე - რაც, მათი განმარტებით, სტრატეგიასა და მოქმედების ერთობლივ წესებზე შეთანხმებას გულისხმობს.
ფორუმი