აშშ-ის სახელმწიფო დეპარტამენტი გმობს ირანის მიერ აზერბაიჯანზე 5 მარტის თავდასხმას

აშშ-ის სახელმწიფო დეპარტამენმა დაგმო, მათივე შეფასებით, ირანის მიერ აზერბაიჯანში განხორციელებული „უმიზეზო“ თავდასხმა დრონით და განაცხადა, რომ ვაშინგტონი მხარს უჭერს რეგიონში თავის პარტნიორებს, იმ ფონზე, როდესაც ახლო აღმოსავლეთში დაძაბულობა იზრდება.
„ეს დარტყმები აზერბაიჯანის სუვერენიტეტის აშკარა დარღვევა და ირანის აგრესიის უსაფუძვლო ესკალაციაა“, - ნათქვამია სახელმწიფო დეპარტამენტის სპიკერის მოადგილის, ტომი პიგოტის განცხადებაში, რომელიც მან 7 მარტს გააკეთა.
მისივე თქმით, შეერთებული შტატები სრულ სოლიდარობას უცხადებს აზერბაიჯანს ამ საფრთხეების წინაშე:
„ჩვენს რეგიონულ პარტნიორთა ტერიტორიაზე თავდასხმები მიუღებელია და მათ აუცილებლად დახვდება აშშ-ის მტკიცე მხარდაჭერა ჩვენი პარტნიორების მიმართ“.
აზერბაიჯანის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, 5 მარტს, ნახიჩევანის აეროპორტის რაიონზე ირანის ტერიტორიიდან დრონებით შეტევა იყო.
მათივე ცნობით, ერთი დრონი ჩამოვარდა ნახიჩევანის აეროპორტის ტერმინალთან, ხოლო მეორე სოფელ შაქარაბადიში, სკოლის შენობის მახლობლად. 5 მარტს გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად, თავდასხმის შედეგად დაშავდა ოთხი ადამიანი.
ირანის ისლამური რესპუბლიკის შეიარაღებული ძალების გენერალურმა შტაბმა უარყო აზერბაიჯანის ტერიტორიაზე დრონებით შეტევა და მომხდარზე პასუხისმგებლობა დააკისრა ისრაელს, რომელსაც „სიონისტურ რეჟიმს“ უწოდებს.
აზერბაიჯანი, რომელმაც 5 მარტს, მობილიზაცია გამოაცხადა და ირანთან ყველა ტიპის სახმელეთო მიმოსვლა აკრძალა, - ბოდიშის მოხდას ითხოვს.
ილჰამ ალიევმა უსაფრთხოების საბჭოს სხდომა მოიწვია და განაცხადა, რომ შეიარაღებულ ძალებს დავალებული აქვთ საპასუხო ზომების მომზადება და განხორციელება.
შეერთებულმა შტატებმა და ისრაელმა ირანის წინააღმდეგ მასშტაბური სამხედრო ოპერაცია 2026 წლის 28 თებერვალს დაიწყეს. მას წინ უძღოდა აშშ-ისა და ისლამური რესპუბლიკის უშედეგო მოლაპარაკებები ირანის ბირთვულ პროგრამაზე. ვაშინგტონი მოითხოვდა პროგრამის დახურვას, რათა არ დაეშვა თეირანის მიერ ბირთვული იარაღის შექმნა, ირანი კი ირწმუნებოდა, რომ პროგრამას მხოლოდ მშვიდობიანი მიზნები აქვს.
ირანმა აშშ-ისრაელის სამხედრო ოპერაციას უპასუხა რაკეტებითა და დრონებით შეტევებით ისრაელზე და სპარსეთის ყურის ქვეყნებში დისლოცირებულ ამერიკულ სამხედრო ბაზებზე. რეგიონის ქვეყნებში დარტყმის ქვეშ აღმოჩნდნენ სამოქალაქო ობიექტებიც, მათ შორის აეროპორტები და ნავთობის წარმოების ინფრასტრუქტურა.
