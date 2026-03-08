„ამოცანა მიღწეულია“ - გამოკითხვიდან გამოსული ხიდაშელი სუსის მიერ დაწყებულ გამოძიებას ეხმაურება

სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის მიერ დაწყებული გამოძიების ფარგლებში, 8 მარტს, თბილისის საქალაქო სასამართლოში, მაგისტრატი მოსამართლის წინაშე გამოიკითხა თავდაცვის ყოფილი მინისტრი, თინა ხიდაშელი.
სუსმა გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 319-ე მუხლით (უცხო ქვეყნისათვის, უცხოეთის ორგანიზაციისათვის ან უცხოეთის კონტროლს დაქვემდებარებული ორგანიზაციისათვის მტრულ საქმიანობაში დახმარება), სავარაუდოდ, მარტის დასაწყისში დაიწყო.
საქმის ფარგლებში გამოკითხვაზე დაიბარეს:
- თინა ხიდაშელი, "ქართული ოცნების" მთავრობის ყოფილი თავდაცვის მინისტრი, "სამოქალაქო იდეის" ხელმძღვანელი;
- ისტორიკოსი გუბაზ სანიკიძე, 4 მოწვევის პარლამენტის წევრი და ყოფილი ვიცე-სპიკერი;
- გიორგი კანდელაკი 3 მოწვევის პარლამენტის წევრი, საბჭოთა წარსულის კვლევის ლაბორატორიის პროექტების მენეჯერი;
- გივი თარგამაძე, 3 მოწვევის პარლამენტის წევრი.
8 მარტს, გამოკითხვიდან გამოსულმა თინა ხიდაშელმა ჟურნალისტებთან საუბრისას თქვა, რომ პრობლემას ვერ ხედავს იმაში, რომ გამოკითხვაზე დაიბარეს, გამოთქვა იმედი, რომ „ფუნდამენტურად შეისწავლიან საკითხს“, რომლის შესახებაც მან რამდენიმე დღის წინ, ტელეკომპანია ტვ პირველის პირდაპირ ეთერში ისაუბრა და დაამატა, რომ მისი „ამოცანა მიღწეულია“:
„ინგასთან [გრიგოლია, ტვ პირველის ჟურნალიტი რ.თ] ეთერში ჩემი გამოსვლით იყვნენ დაინტერესებულნი, ეს კითხვები მხოლოდ ამ თემაზე იყო.
ყველა ფაქტი, რომელიც არებობს, თუკი ასეთი არსებობს, საჯარო სივრცეშია ხელმისაწვდომი, მე ვარ კერძო პირი, რომელსაც წვდომა მაქვს მხოლოდ იმ ინფორმაციაზე, რომელიც არის საჯარო სივრცეში ხელმისაწვდომი. რატომ აინტერესებდა სუსს ეს? ბუნებრივია, შეიძლება აინტერესებდეს, რადგან ადამიანს, შესაძლოა, სხვა წყაროებიდან ჰქონდეს ინფრომაცია და ეს უნდა გააკვიონ. ამიტომ კითხვების დასმაში არ არის პრობლემა.
მე სასამართლოშიც ვუთხარი და ახლაც შემიძლია გავიმეორო, რომ ჩემი ამოცანა მიღწეულია. მე მინდოდა, რომ როგორც ხდება ნორმალურ ცივილიზებულ ქვეყნებში, რომ ვიღაცა საყვირს ჩაჰბერავს საფრთხის შესახებ და მერე საგამოძიებო ორგანოები ამ საფრთხეს მოიკვლევენ, როგორც ჩანს, ჩემი ამოცანა შესრულებულია. ისინი დაინტერესდნენ. თუ რაიმე საფრთხე ემუქრება ქვეყანას, იმედია, ისინი ამას გაარკვევენ. იმედი დავიტოვოთ, რომ ახლა ფუნდამენტურად შეისწავლიან ამ საკითხს და ან აღმოჩნდება პრობლემა, ან არ აღმოჩნდება“, - უთხრა ჟურნალისტებს თინა ხიდაშელმა.
4 მარტს, თინა ხიდაშელმა ტელეკომპანია ტვ პირველის ეთერში ისაუბრა საქართველოში, აშშ-ს, გერმანიისა და კანადის მიერ სანქცირებული ალ-მუსტაფას „საერთაშორისო უნივერსიტეტის“ ფილიალზე, რომელიც ქვეყანაში უკვე 15 წელია ფუნქციონირებს, თუმცა, არ აქვს განათლების სამინისტროს აკრედიტაცია. „ირანულ უნივერსიტეტს: აშშ-ისა და კანადის სანქციები აქვს დაწესებული „ჯაშუშური საქმიანობისა და ექსტრემიზმის პროპაგანდისთვის“.
„ეს ფილიალი, რაღაც ტიპის წარმონაქმნი საქართველოში ფუნქციონირებს, რომელსაც სჭირდება მიხედვა. მე არსად მითქვამს, რომ საქართველოში ამზადებენ ტერიტორისტებს“, - თქვა სასამართლოდან გამოსულმა თინა ხიდაშელმა.
რაც შეეხება ჟურნალისტის კითხვას, ხომ არ აფასებს ის სუსის მიერ გამოკითხვაზე დაბარებას, როგორც დაშინებას, თინა ხიდაშელი ამბობს:
„არ ვიცი, ვის რა აქვს მხდელობაში, ყოველ შემთხვევაში, მე რომ ვერაფრით შემაშინებენ, ამ 32 წლის განმავლობაში, რაც მე ტელეეკრანებზე მხედავს ხალხო, ეს ცხადია. მართლა ვერ ვხედავ ვერანაირ პრობლემას, როცა მოწმის სახით ვიკითხები“.
8 მარტს გამოკითხვაზე დაბარებულია „ჰადსონის ინსტიტუტის“ მიერ, 3 მარტს გამოქვეყნებული კვლევის თანაავტორი გიორგი კანდელაკი - კვლევის თანახმად, ირანის ისლამური რესპუბლიკა „გეგმაზომიერად და ორგანიზებულად“ აფართოებს გავლენასა და „გავლენის ინფრასტრუქტურას“ საქართველოში.
ავტორების თქმით,„თბილისი ხელს უწყობს ირანის ინფილტრაციას და ამავდროულად საშუალებას აძლევს თეირანს, „შექმნას გავლენის ინფრასტრუქტურის ფართო ქსელი“.
„ეს აქტივობა პირდაპირ საფრთხეს უქმნის აშშ-ს ეროვნული უსაფრთხოების ინტერესებს სამხრეთ კავკასიაში, ძირს უთხრის დასავლეთის გავლენას და აძლიერებს რეჟიმს, რომელიც ერთგულია 1979 წლის ისლამური რევოლუციის იდეოლოგიის ექსპორტისა“, - წერია კვლევაში.
5 და 6 მარტს, „ქართული ოცნების“ გენერალურმა მდივანმა და თბილისის მერმა კახა კალაძემ მწვავედ გააკრიტიკა ყოფილი პოლიტიკოსები, თინა ხიდაშელი და გიორგი კანდელაკი, - ერთი ირანის გავლენებზე საუბრის, მეორე კი - კვლევის თანაავტორობის გამო.
„ეს არის მოღალატეობრივი ქმედება, შენი სამშობლოს წინააღმდეგ წასვლა“, - თქვა კალაძემ 5 მარტს ხიდაშელზე და ოდესღაც თავის თანაგუნდელს უწოდა „სხვა ქვეყნის სამსახურში დაქირავებული ადამიანი“, რომელიც „მტრულ საქმიანობაშია შემჩნეული“.
„ამას აუცილებლად უნდა მოჰყვეს რეაგირება“, - თქვა მან 5 მარტს. მომდევნოს დღეს კი მან გიორგი კანდელაკზე გაამახვილა ყურადღება:
„ქვეყნის წინააღმდეგ მტრულ საქმიანობაში არიან შემჩნეულები. ჩვეულებრივი მოღალატეები არიან... იმ მოცემულობაში, რაც დღეს ხდება რეგიონში, ახლო აღმოსავლეთში და ზოგადად, მსოფლიოში რამდენად დაძაბული და რთული ვითარება არის, ამ ტიპის განცხადებები არის ქვეყნის წინააღმდეგ მტრული საქმიანობა“.
