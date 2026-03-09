ორ პირს ბრალი წაუყენეს ნიუ-იორკში აღმოჩენილ ასაფეთქებელ მოწყობილობებთან კავშირით

9 მარტს აშშ-ში ორ კაცს წაუყენეს ბრალი ტერორიზმში, შაბათ-კვირას გამართულ, ისლამის საწინააღმდეგო აქციაზე ე.წ. ლურსმნების ბომბის სროლის გამო. საბრალდებო დოკუმენტების თანახმად, ამ კაცებმა შემდეგ პოლიციას უთხრეს, რომ ექსტრემისტულ ორგანიზაციასთან, "ისლამურ სახელმწიფოსთან" ჰქონდათ თანხვედრა.
ფაქტს გამოეხმაურა აშშ-ის გენერალური პროკურორი, პემ ბონდი - მისი თქმით, ბრალი წაეყენა სავარაუდოდ "ისლამური სახელმწიფოთი" შთაგონებულ ორ პირს, რომლებიც ნიუ-იორკში გამართულ აქციაზე გეგმავდნენ თავდასხმას.
ორივე ბრალდებული აშშ-ის მოქალაქეა. ისინი დაკავებულები არიან ასაფეთქებელი ელემენტებით სავსე ბომბის სროლის გამო.
"ინციდენტის გამოძიება მიმდინარეობს როგორც "ისლამური სახელმწიფოთი" შთაგონებული ტერორიზმის" - ამბობს ნიუ-იორკის პოლიციის წარმომადგენელი, ჯესიკა ტიში.
ტიშის თქმით, ინციდენტს სავარაუდოდ კავშირი არ აქვს ირანში მიმდინარე კონფლიქტთან. შემთხვევისას არავინ დაშავებულა.
შაბათს ნიუ-იორკში ულტრამემარჯვენე აქტივისტის ხელმძღვანელობით იმართებოდა საპროტესტო აქცია, რომლითაც აპროტესტებდნენ მუსლიმთა საჯარო ლოცვას. აქციის სიახლოვეს ორი საეჭვო მოწყობილობა ისროლეს.
პოლიცია შაბათს აცხადებდა, რომ მოწყობილობები შეადგენდა სკოჩით შეკრულ ქილებს, რომლებშიც ჭანჭიკები და ხრახნები იდო.
