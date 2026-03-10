უკრაინა და რუსეთი სამოქალაქო მსხვერპლზე იუწყებიან, აშშ-ის შუამავლობით მოლაპარაკება შესაძლოა მომავალ კვირაში განახლდეს

კიევი და მოსკოვი განსხვავებულ ვერსიებს ავრცელებენ უკრაინის მხრიდან რუსეთის სასაზღვრო რეგიონზე, ბრიანსკზე მიტანილი იერიშის შესახებ - ადგილობრივი გუბერნატორი აცხადებს, რომ ექვსი სამოქალაქო პირი დაიღუპა, უკრაინის პრეზიდენტის, ვოლოდიმირ ზელენსკის განცხადებით დატყმა განხორციელდა სარაკეტო კომპონენტების ობიექტზე.
ამასთან, უკრაინის ოფიციალური წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ საერთო ჯამში სულ მცირე ექვსი ადამიანი ემსხვერპლა რუსეთის მიერ 10 მარტს განხორციელებულ იერიშებს - მათ შორის ოთხი პირი სასიკვდილოდ დაიჭრა საჰაერო თავდასხმისას დონეცკის რეგიონის ქალაქ სლოვიანსკზე.
თავდასხმების ფონია პაუზა აშშ-ის შუამავლობით წარმოებულ მოლაპარაკებებში უკვე მეხუთე წელიწადში გადასული ამ ომის დასასრულებლად. პარალელურად, აშშ და ისრაელი ირანის წინააღმდეგ ახორციელებენ საბრძოლო მოქმედებებს.
გავრცელებულ აუდიოჩანაწერში ზელენსკი ჟურნალისტებს ეუბნება, რომ აშშ-უკრაინა-რუსეთის შეხვედრა შეიძლება მომავალ კვირაში გაიმართოს, სავარაუდოდ შვეიცარიაში ან თურქეთში - სადაც მოლაპარაკებათა წინა რაუნდები ჩატარდა.
აშშ-ის პრეზიდენტის, დონალდ ტრამპის საგანგებო წარმომადგენელმა, სტივ უიტკოფმა ტელეკომპანია CNBC-ს 10 მარტს უთხრა, რომ, მისი აზრით, "სამმხრივი [შეხვედრა] გადაიწევს რაღაც დროს მომავალ კვირაში და ... ჩვენ ამაზე პოზიტიურ მიმართებას შევინარჩუნებთ".
მოლაპარაკებების რამდენიმე რაუნდს ხელშესახები წინსვლა არ მოჰყოლია მთავარ თემებზე, მათ შორის ტერიტორიის საკითხებზე - რუსეთი კვლავ მოითხოვს გადაეცეს უკრაინის დონეცკის რეგიონის ნაწილი, რომლის დაკავებაც მან ვერ შეძლო ამ წლების განმავლობაში წარმოებული ომით.
ბრიანსკზე მიტანილი იერიშის შესახებ გავრცელებული ცნობების გადამოწმება ჯერჯერობით ვერ ხერხდება.
რეგიონის გუბერნატორმა, ალექსანდრ ბოგომაზმა ტელეგრამით დაწერა, რომ დაღუპულია ექვსი სამოქალაქო პირი, დაჭრილია 37.
ზელენსკის მსხვერპლი არ უხსენებია ამ იერიშის შესახებ თავის საჯარო განცხადებებში:
"ჩვენმა ჯარისკაცებმა ბრიანსკში დაარტყეს რუსეთის ერთ-ერთ უმსხვილეს სამხედრო ქარხანას. ეს ქარხანა აწარმოებს ელექტრომოწყობილობებს და კომპონენტებს რუსეთის რაკეტებისთვის" - ამბობს ზელენსკი და დასძენს, რომ ეს თავდასხმა იყო "აგრესორისთვის გაცემული სრულიად გამართლებული პასუხი".
უკრაინის ხელისუფლების განცხადებით, სლოვიანსკში მსხვერპლის გარდა კიდევ ერთი პირი დაიღუპა სუმის რეგიონში, ერთი - დნეპროპეტროვსკის რეგიონში, სადაც სხვა თავდასხმის შედეგად დაიჭრა ცხრა ადამიანი, მათ შორის ბავშვი.
აღმოსავლეთ და სამხრეთ უკრაინაში ფრონტის ხაზებზე თითქმის უწყვეტი ბრძოლების ფონზე, რუსეთი უკრაინის მასშტაბით აწარმოებს ყოველდღიურ თავდასხმებს ქალაქებსა და ინფრასტრუქტურაზე. მისი დარტყმები ხშირად მოდის სახლებსა და საცხოვრებელ კორპუსებზე, რაც იწვევს სამოქალაქო პირების სიკვდილს და დაჭრას.
ფორუმი