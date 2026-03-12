პარლამენტთან კარვები აშალეს

დარეჯან ცხვიტარია, რომელიც იქ მუდმივად იმყოფებოდა, აცხადებს, რომ ღამით კარავს ცეცხლი მოულოდნელად გაუჩნდა.
„კარავს ეკიდა ცეცხლი, წყლები დავასხით, ძლივს ჩავაქრეთ. ამ დილით მოვიდა პოლიცია, გამობრძანდით გარეთო, გამომათრიეს იქიდან, გამომგლიჯეს ტელეფონი, ჩამსვეს მანქანაში და წამიყვანეს განყოფილებაში“, - ამბობს ის.
მისი მონაყოლის მიხედვით, პოლიციის განყოფილებაში ოთხი საათით დააყოვნეს, უკან დაბრუნებულს კი პარლამენტთან კარვები აღარ დახვდა.
„სხვა მეთოდი ვერ მოიფიქრეს ამ ლაჩრებმა? მე ბრძოლას არ შევწყვეტ. თუ გამასვენებენ, თორე მე აქედან ვერ გამომიყვანენ“, - ამბობს დარეჯან ცხვიტარია.
კარვები პარლამენტის შენობასთან ბოლო რამდენიმე თვეა გაშლილია. იქ 2025 წლის 28 ოქტომბერს რამდენიმე ადამიანმა შიმშილობა გამოაცხადა, მათ შორის იყვნენ გედევან ფოფხაძე და დარეჯან ცხვიტარია.
ფორუმი