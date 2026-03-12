Accessibility links

ЭХО КАВКАЗА
რთე/რთ-ის ყველა საიტი
პოდკასტები
რადიო თავისუფლება რადიო თავისუფლება
წინა შემდეგი
Breaking News
ახალი ამბები

6 წელზე ძველი ავტომობილების აკრძალვის ნაცვლად მათი განბაჟება გაძვირდება

მთავრობა 6 წელზე ძველი ავტომობილების შემოყვანის აკრძალვას გეგმავდა.
მთავრობა 6 წელზე ძველი ავტომობილების შემოყვანის აკრძალვას გეგმავდა.

„ქართული ოცნების“ მთავრობის პრემიერ-მინისტრის, ირაკლი კობახიძის თქმით, აღარ აიკრძალება ქვეყანაში 6 წელზე ძველი ავტომობილების შემოყვანა. ნაცვლად ამისა, დაწესდება გაზრდილი საბაჟო საფასური. ამის შესახებ კობახიძემ მთავრობის სხდომის დაწყებამდე განაცხადა.

„შემოყვანის აკრძალვის ნაცვლად, 6 წელზე ძველ ავტომობილებზე დაწესდება [1სმ3] კუბზე 4,5-ლარიანი ტარიფი, აქციზი... ეს გადაწყვეტილება არის მნიშვნელოვანი იმისთვის, რომ ჩვენ ვიზრუნოთ ეკოლოგიაზე, გარემოს დაცვაზე, ჰაერის სისუფთავეზე“, - თქვა კობახიძემ.

დღევანდელი კანონმდებლობით, საგადასახადო კოდექსის 188-ე მუხლით, 6 წელზე ძველი ავტომობილის შემოყვანის ტარიფი 1სმ3 0,8 ლარიდან 2,4 ლარამდეა - სიძველის მიხედვით იზრდება.

  • ამ ახალი წესით, ავტომობილების შემოყვანა გაძვირდება, ზოგიერთ შემთხვევაში 5-6-ჯერაც კი.
  • მაგალითად, თუკი ვინმეს 1,6-იანი ძრავით 7-წლიანი ავტომობილის განბაჟება 1280 ლარი უჯდებოდა, ახლა ეს ხარჯი 7200 ლარამდე გაიზრდება.

საქართველოს მთავრობამ 12 თებერვალს მიიღო დადგენილება, რომლითაც ქვეყანაში 6 წელზე ძველი ავტომობილების შემოყვანა (გარდა ელექტრომობილებისა) უნდა აკრძალულიყო. ცვლილება შეეხებოდა მსუბუქ მანქანებს, M1 კატეგორიას, რომელსაც 8 მგზავრზე ნაკლების გადაყვანა შეეძლო.

ფორუმი

XS
SM
MD
LG