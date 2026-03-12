Accessibility links

ЭХО КАВКАЗА
რთე/რთ-ის ყველა საიტი
პოდკასტები
რადიო თავისუფლება რადიო თავისუფლება
წინა შემდეგი
Breaking News
ახალი ამბები

რადიო თავისუფლების წყაროები: აშშ-ის კონგრესს მიაწვდიან ირანის სკოლაზე დარტყმის შედეგების გამოძიების გარშემო ინფორმაციას

ირანის სახელმწიფო ტელევიზიის მიერ 2026 წლის 28 თებერვალს გადაცემულ ფოტოზე ჩანს იმ ადგილი, სადაც აშშ-ისა და ისრაელის მიერ სისხლიანი დარტყმა განხორციელდა მინაბში, გოგონათა სკოლაზე
ირანის სახელმწიფო ტელევიზიის მიერ 2026 წლის 28 თებერვალს გადაცემულ ფოტოზე ჩანს იმ ადგილი, სადაც აშშ-ისა და ისრაელის მიერ სისხლიანი დარტყმა განხორციელდა მინაბში, გოგონათა სკოლაზე

ირანის სახელმწიფო ტელევიზიის მიერ 28 თებერვალს გამოქვეყნებულ ფოტოზე ჩანს სამხრეთ ირანში, ქალაქ მინაბში, გოგონათა დაწყებით სკოლაზე სისხლიანი სარაკეტო დარტყმის შედეგები, როცა სულ მცირე, 175 ადამიანი დაიღუპა.

აშშ-ის სამხედრო პირების მიერ ირანის გოგონათა სკოლაზე სარაკეტო დარტყმის შემდგომი მოვლენების საბოლოო შეფასებას კონგრესს უახლოეს დღეებში წარუდგენენ, განუცხადეს წყაროებმა რადიო თავისუფლებას.

ამის ფონზე ვრცელდება ინფორმაცია, რომ თავდასხმა, ალბათ შეერთებულმა შტატებმა განახორციელა.

ამ საკითხთან დაკავშირებული აშშ-ის ორი ოფიციალური პირის თქმით, მტკიცებულებები იზრდება იმის შესახებ, რომ დარტყმა, შესაძლოა, გამოიწვია იმან, აშშ-ის ძალების მიერ მოძველებულ სადაზვერვო ინფორმაციას დაეყრდნენ, თუმცა მათი თქმით, შეფასება ჯერ კიდევ წინასწარია.

11 მარტს რადიო თავისუფლებასთან ანონიმურობის პირობით საუბარში ოფიციალურმა პირებმა განაცხადეს, რომ მათ არ შეუძლიათ დაადასტურონ ან უარყონ ინფორმაცია მცდარი დაზვერვის შესახებ - როგორც ის გამოქვეყნდა The New York Times-ის და გავრცელდა Reuters-ის, ასევე სხვა მედიასაშუალებების მიერ. თუმცა, მათ დასძინეს, რომ წინასწარი დასკვნები მსგავს მიმართულებაზე მიუთითებს.
ადგილობრივი ოფიციალური პირების ცნობით, 28 თებერვალს სარაკეტო თავდასხმა განხორციელდა "შაჯარა თაიებეს" გოგონათა დაწყებით სკოლაზე სამხრეთ ირანის ქალაქ მინაბში, ჰორმოზგანის პროვინციაში, რასაც სულ მცირე 175 ადამიანის, მათ შორის 168 ბავშვის სიცოცხლე შეეწირა.


ფორუმი

XS
SM
MD
LG