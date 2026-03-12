უნგრეთი დათანხმდა დაპატიმრებული ნაღდი ფულის გადაზიდვის მანქანების კიევისთვის გადაცემას

ბუდაპეშტი დათანხმდა, რომ ინკასატორების - ნაღდი ფულის გადამტანების ორივე დაპატიმრებული მანქანა უკრაინის სახელმწიფო ბანკს, „ოშჩადბანკს“ გადასცეს, თუმცა ნაღდი ფული და ოქრო, რომელიც ამ მანქანებით გადაჰქონდათ, უნგრეთში დარჩება.
ამის შესახებ 12 მარტს გაზეთმა „ევროპეისკაია პრავდამ“ გაავრცელა ინფორმაცია, საქმის ვითარებასთან დაკავშირებით ინფორმირებულ ორ წყაროზე დაყრდნობით
.
უნგრეთის ეროვნული საგადასახადო და საბაჟო სამსახურის გამომძიებლებმა, რომლებსაც მთავრობამ ფორმალური გამოძიების ჩატარება დაავალა, განაცხადეს, რომ აპირებენ, მანქანები უკრაინული მხარის ადვოკატებს გადასცენ. გამოცემა ასევე აღნიშნავს, რომ მას არ აქვს ინფორმაცია მანქანების მდგომარეობის შესახებ.
გამოცემის ცნობით, ის ფაქტი, რომ ფული და ოქრო უნგრეთში დარჩება, შეესაბამება ადგილობრივ კანონმდებლობაში იმ ცვლილებებს, რომლებიც ხელისუფლებამ სასწრაფოდ დაამტკიცა ამ კვირაში, რათა შეექმნათ სახსრების კონფისკაციის სამართლებრივი საფუძველი.
5 მარტს, უნგრეთში, ერთ-ერთ ბენზინგასამართ სადგურზე, ტერორიზმის წინააღმდეგ ბრძოლის ცენტრის მიერ ჩატარებული სპეცოპერაციის დროს, დააკავეს შვიდი უკრაინელი ინკასატორი, რომლებიც ვენიდან უკრაინაში 40 მილიონი დოლარის, 35 მილიონი ევროს და ცხრა კილოგრამი ოქროს გადატანას ცდილობდნენ. ფულის გათეთრების ეჭვის საფუძველზე სისხლის სამართლის საქმე აღიძრა. მოგვიანებით ინკასატორები გაათავისუფლეს და უკრაინაში გადაიყვანეს.
უკრაინის ეროვნულმა პოლიციამ სისხლის სამართლის გამოძიება დაიწყო უნგრეთის ტერიტორიაზე უკრაინის მოქალაქეებისა და „ოშჩადბანკის“ სამსახურებრივი მანქანის გატაცების ფაქტზე.
9 მარტს, უნგრეთის ელჩი უკრაინაში, ანტალ გეიზერი, უკრაინის საგარეო საქმეთა სამინისტროში დაიბარეს და მასთან პროტესტი გამოთქვეს მძევლებისა და ძვირფასი ნივთების დაკავების გამო. უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ უკრაინული ბანკის საინკასაციო კოლონის დაკავებას ბანდიტიზმის აქტი უწოდა.
კიევსა და ბუდაპეშტს შორის ურთიერთობები უკვე დიდი ხანია დაძაბულია, მათ შორის იმის ფონზე, რომ უნგრეთის პრემიერმინისტრმა ვიქტორ ორბანმა, რომელიც მჭიდრო კონტაქტებს ინარჩუნებს მოსკოვთან, არაერთხელ თქვა უარი უკრაინასთან დაკავშირებით ევროკავშირის საკვანძო გადაწყვეტილებებზე, რომლებიც უკრაინაში რუსეთის სრულმასშტაბიან სამხედრო შეჭრას უკავშირდება.
დაძაბულობა კიდევ უფრო გამწვავდა მას შემდეგ, რაც უკრაინამ უნგრეთს რუსული ენერგორესურსების მიწოდება შეუწყვიტა ნავთობსადენ „დრუჟბას“ გავლით. უკრაინა აცხადებს, რომ მილსადენი რუსული დარტყმების შედეგად დაზიანდა. ბუდაპეშტი დარწმუნებულია, რომ ელექტროენერგიის მიწოდების შეწყვეტა პოლიტიკური მიზეზებით მოხდა.
