კაია კალასის თქმით, დონალდ ტრამპის ადმინისტრაციას ევროკავშირის გახლეჩა სურს

აშშ-ის პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის ადმინისტრაციას ევროპის კავშირის გახლეჩა სურს იმ ტაქტიკით, რომელსაც ევროკავშირის მოწინააღმდეგეები იყენებენ, განუცხადა Financial Times-ს ევროკავშირის საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკის ხელმძღვანელმაკაიაკალასმა.
„ვფიქრობ, მნიშვნელოვანია, ყველას გვესმოდეს, რომ აშშ-მა ძალიან მკაფიოდ განაცხადა თავის სურვილზე, გახლიჩოს ევროპა. მას არ მოსწონს ევროპის კავშირი,“ თქვა კალასმა 13 მარტს გამოქვეყნებულ ინტერვიუში.
პოლიტიკოსის სიტყვებით, აშშ-ის პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი მიმართავს მუქარას და საბაჟო გადასახადებს, ასევე „განიხილავდა გრენლანდიის ანექსიის შესაძლებლობას და იყენებდა ვაშინგტონზე ევროპის დამოკიდებულებას თავდაცვისა და უსაფრთხოების სფეროში, რათა ზეწოლა განახორციელოს ბრიუსელზე“. ასევე, მისი თქმით, ტრამპის ულტრაკონსერვატიულმა მოძრაობა MAGA-მ თავისი მხარდაჭერა გაავრცელა ევროპის კონტინენტის რადიკალურად მემარჯვენე, პოპულისტურ და ევროსკეპტიკურ პარტიებზე.
ტრამპი მეორე საპრეზიდენტო ვადის დროს არაერთხელ გამოსულა ევროკავშირის მკვეთრი კრიტიკით და არაერთხელ განუცხადებია, რომ ევროკავშირი თითქოს იმისთვის არის შექმნილი, რათა „გამოიყენოს“ აშშ და რომ ის დიდხანს იღებდა ამით მოგებას.
Financial Times-თან ინტერვიუში კალასმა ბრიუსელსა და ვაშინგტონს შორის ურთიერთობებს „ძალზე რთული“ უწოდა. ამის საილუსტრაციოდ მან მიუთითა აშშ-ის ეროვნული უსაფრთხოების სტრატეგიასა და ეროვნული თავდაცვის სტრატეგიაზე. კალასის მიერ ნახსენები დოკუმენტები, რომლებიც დეკემბერსა და იანვარში გამოქვეყნდა, შეიცავს მოწოდებებს, ევროპაში „განვითარდეს წინააღმდეგობა“ და რომ აუცილებელია ევროპის კონტინენტზე აშშ-ის სამხედრო დახმარების „კალიბრაცია“.
კაიაკალასმა ისაუბრა ასევე ევროკავშირის წევრ ქვეყნებს შორის აზრთა სხვადასხვაობაზე ამერიკასთან შემდგომი ურთიერთობების საკითხში.
ევროკავშირის საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკის ხელმძღვანელის თქმით, უნგრეთი და სლოვაკეთი, რომლებიც იდეოლოგიურად ახლოს არიან მოსკოვთან, მწვავედ რეაგირებენ ნებისმიერ ინიციატივაზე, რამაც შეიძლება გაამწვავოს ტრამპთან ურთიერთობები ან დააჩქაროს ევროპიდან აშშ-ის ჯარების გაყვანა.
კაია კალასმა ევროკავშირის ქვეყნებს მოუწოდა, აშშ-სთანურთიერთობებში პრობლემები გადაჭრან არა ორმხრივი ურთიერთობების რეჟიმში, არამედ შეთანხმებულად.
