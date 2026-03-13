ისრაელის ცენტრალურ ნაწილში ხანძრები გაჩნდა ირანის სარაკეტო იერიშის შედეგად

ხანძარი ირანის სარაკეტო იერიშის შედეგად. ცენტრალური ისრაელი, 13 მარტი, 2016.
ისრაელის ცენტრალურ ნაწილში მდებარე ქალაქ შოჰამში დიდი ხანძარი გაჩნდა ირანიდან განხორციელებული სარაკეტო თავდასხმის შედეგად დაზიანებულ შენობაში. ისრაელის საგანგებო სიტუაციების სამსახურის ცნობით, გაურკვეველია, ხანძარი ჩაჭერილი რაკეტის ნამსხვრევებმა გამოიწვია თუ კასეტურმა საბრძოლო ჭურვმა.

კიდევ ერთი ხანძარი გაჩნდა რიშონ ლე-ციონში, სადაც ცეცხლი გაჩნდა ნამსხვრევების ჩამოვარდნის ადგილას.

ჯერჯერობით მსხვერპლის შესახებ ინფორმაცია არ ვრცელდება.

ადრე, წყაროებზე დაყრდნობით, Financial Times-მა გაავრცელა ინფორმაცია, რომ ირანთან ომის დაწყებიდან შეერთებულმა შტატებმა ამოწურა კრიტიკული საბრძოლო მასალის მარაგი, რომელიც წლების განმავლობაში უნდა ჰყოფნოდა. კერძოდ, ლაპარაკია შორ მანძილზე მოქმედების რაკეტებზე.

შეერთებული შტატები და ისრაელი ირანის წინააღმდეგ 28 თებერვლიდან ახორციელებენ იერიშებს. ამის საპასუხოდ თეირანი თავს ესხმის ისრაელს და აშშ-ის სამხედრო ბაზებს სპარსეთის ყურეში.


