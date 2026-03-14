ირანმა უკრაინას აშშ-სთან და ისრაელთან ომში „კანონიერი სამიზნე“ უწოდა

„დრონების გამოყენებით ისრაელის რეჟიმის მხარდაჭერით, დანგრეული უკრაინა ფაქტობრივად ომში ჩაერთო და გაეროს წესდების 51-ე მუხლის თანახმად, მთელი თავისი ტერიტორია ირანის ლეგიტიმურ სამიზნედ აქცია“, - წერს აზიზი სოციალურ ქსელ X-ში.
უკრაინამ ადრე გამოთქვა მზადყოფნა, დაეხმაროს შეერთებულ შტატებს და მის მოკავშირეებს ირანულ დრონებთან ბრძოლაში, რომლებიც თავდასხმას ახორციელებენ სამიზნეებზე სპარსეთის ყურის ქვეყნებში.
ირანი, თავის მხრივ, მოსკოვს ტექნოლოგიებისა და იარაღის ექსპორტით უჭერდა მხარს რუსეთის მიერ უკრაინის წინააღმდეგ სრულმასშტაბიანი ომის დაწყებისთანავე.
უკრაინის ხელისუფლებას აზიზის განცხადებაზე კომენტარი ჯერ არ გაუკეთებია.
