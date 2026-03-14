WHO-ს ხელმძღვანელის, თანახმად, ლიბანში პირველადი ჯანდაცვის ცენტრზე თავდასხმის შედეგად 12 ადამიანი დაიღუპა

ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის ხელმძღვანელმა 14 მარტს განაცხადა, რომ დასტურდება, რომ პარასკევს გვიან ღამით ლიბანში, ბურჯ კალაუიეს პირველადი ჯანდაცვის ცენტრზე თავდასხმას 12 ექიმი, პარამედიკოსი და ექთანი ემსხვერპლა.
„ბოლო 24 საათის განმავლობაში სამხრეთ ლიბანში 14 ჯანდაცვის მუშაკის მკვლელობა ახლო აღმოსავლეთის კრიზისის ესკალაციის ტრაგიკულ განვითარებას აღნიშნავს“, - განაცხადა გენერალურმა დირექტორმა, ტედროს ადჰანომ ღებრეიესუსმა X-ზე გამოქვეყნებულ პოსტში და აღნიშნა, რომ იმავე დღეს ორი პარამედიკოსი დაიღუპა ალ სოვანაში ჯანდაცვის დაწესებულებაზე თავდასხმის შედეგად.
ისრაელმა დაიწყო ფართომასშტაბიანი ოპერაცია გავლენიანი ლიბანური შეიარაღებული დაჯგუფების, ჰეზბოლას წინააღმდეგ. თავდასხმებს 770-ზე მეტი ადამიანი შეეწირა და ასობით ათასი ადამიანი იძულებით გადაადგილებული პირი გახადა. ჰეზბოლამ თავის მხრივ
საზღვრის მიღმა ასობით რაკეტა გატყორცნა.
ლიბანის ხელისუფლებამ, რომელიც წლებია ჰეზბოლას განიარაღებას ცდილობს, დაგმო ლიბანზე ისრაელის სარაკეტო დარტყმები. ლიბანის პრეზიდენტმა ჯოზეფ აუნმა განაცხადა, რომ ომის პლატფორმად ლიბანის გამოყენება ქვეყანას საფრთხეს უქმნის.
