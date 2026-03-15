ЭХО КАВКАЗА
ნიკა გვარამია „ლელოს“: „შარლ-მიშელის სულის თეფშის ტრიალით გამოძახებას შეეშვით”

"კოალიცია ცვლილებისთვის“ ერთ-ერთი ლიდერი, ნიკა გვარამია მოკლე კომენტარით გამოეხმაურა “ლელო-ძლიერი საქართველოს” ინიციატივას, დაიწყოს მოლაპარაკებები მმართველ პარტიასა და ოპოზიციურ პარტიებს შორის.

“შარლ-მიშელის სულის თეფშის ტრიალით გამოძახებას შეეშვით, მეგობრებო, მაინც არ მოვა”, - დაწერა გვარამიამ სოციალურ ქსელ Facebook-ში.

“ლელო-ძლიერმა საქართველომ“ განცხადება გაავრცელა, სადაც ნათქვამია, რომ „აუცილებელია გადაილახოს ურთიერთდაპირისპირების - ურთიერთ განადგურების დამანგრეველი ლოგიკა და დაიწყოს პასუხისმგებლობიანი პოლიტიკური მოლაპარაკებები „ქართულ ოცნებასა” და იმ ოპოზიციურ პარტიებს შორის, რომლებმაც 2024 წლის საპარლამენტო არჩევნებში საქართველოს მოსახლეობის უმრავლესობის მხარდაჭერა მოიპოვეს, მიუხედავად არჩევნების არადემოკრატიულად ჩატარებისა და „ქართული ოცნების“ მხრიდან ოფიციალური შედეგებით რეალობის გაყალბებისა“.

განცხადების თანახმად, არსებული „პოლიტიკური კრიზისიდან“ მშვიდობიანი, დემოკრატიული და სახელმწიფოებრივი გამოსავალი არის შეთანხმება ახალი, თავისუფალი და სამართლიანი საპარლამენტო არჩევნების გამართვაზე. ამის პარალელურად ქვეყანაში პოლიტიკური დაძაბულობის შემცირების მიზნით, „აუცილებელია პოლიტპატიმრების გათავისუფლება”.


