ჟიურიმ 2025 წლის საუკეთესო ფილმად აღიარა ამერიკელი რეჟისორის, პოლ თომას ანდერსონის One Battle After Another. ფილმი იდეების კრიზისზეა, რომელიც გამოხატულია მემარცხენე აქტივისტის(ლეონარდო დი კაპრიო) და რასისტი ოფიცრის(შონ პენი) დაპირისპირებით.
ფილმმა კიდევ ხუთ ნომინაციაში გაიმარჯვა. მათ შორის პოლ თომას ანდერსონს „ოსკარი“ ერგო საუკეთესო რეჟისურისთვისაც, ხოლო შონ პენს - მამაკაცის მეორე პლანის როლის საუკეთესოდ შესრულებისთვის.
ქალის საუკეთესო როლისთვის „ოსკარი“ გადაეცა ჯესი ბაკლის (ფილმი Hamnet), ხოლო მამაკაცის საუკეთესო როლისთვის - მაიკლ ბ. ჯორდანს(ფილმი Sinners).
ამერიკის კინოაკადემიამ საუკეთესო დოკუმენტურ ფილმად აღიარა „ბატონი არავინ პუტინის წინააღმდეგ“, რომელიც რუსეთის სკოლაში სამხედრო პროპაგანდაზეა.
ეს ფილმი „ოსკარზე“ დანიამ წარადგინა, რადგან ფილმის ამერიკელი რეჟისორი დევიდ ბორენშტეინი წლებია კოპენჰაგენში ცხოვრობს და მოღვაწეობს. მასთან ერთად ფილმის ავტორია პაველ ტალანკინი, მასწავლებელი ურალიდან.
ფილმს საფუძვლად დაედო ტალანკინის, როგორც ვიდეოგრაფის მიერ სკოლაში „პატრიოტული აღზრდის" გაკვეთილებზე გადაღებული კადრები.
