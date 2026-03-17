ირანმა დაადასტურა, რომ ალი ლარიჯანი მოკლულია

მედია აქვეყნებს უშიშროების უზენაესი საბჭოს სამდივნოს განცხადებას ალი ლარიჯანის სიკვდილის შესახებ.
საბჭოს განცხადებაში ასევე ნათქვამია, მოკლულია მისი ვაჟი და მცველებიც.
ისრაელმა დღეს, 17 მარტს, ადრე განაცხადა, რომ ალი ლარიჯანი ლიკვიდირებულია.
ალი ლარიჯანი ისლამურ რესპუბლიკაში ერთ-ერთი ყველაზე გავლენიანი ფიგურა იყო.
17 მარტს ისრაელის და დასავლეთის მედიასაშუალებებმა, ისრაელის თავდაცვის არმიის წარმომადგენლებზე დაყრდნობით დაწერეს, რომ გასულ ღამით ირანზე ისრაელის დარტყმის ერთ-ერთი სამიზნე ალი ლარიჯანი იყო.
