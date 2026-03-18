ისრაელმა ირანის გაზის საწარმოები დაბომბა. კატარმა დაგმო თავდასხმა

ისრაელის საჰაერო ძალებმა 18 მარტს ქვეყნის სამხრეთში ირანის გაზის ინფრასტრუქტურა დაბომბეს, იტყობინება ისრაელის მედია ოფიციალურ პირებზე დაყრდნობით.
კერძოდ, დარტყმები მიმართული იყო ბუშერის პროვინციაში მდებარე სამხრეთ ფარსის სპეციალურ ეკონომიკურ ზონაზე, სადაც ირანის გაზის წარმოების უმეტესი ნაწილია განთავსებული.
ირანის სახელმწიფო მედიამ დაადასტურა დარტყმების შესახებ. გავრცელდა
ინფორმაცია ხანძრის შესახებ.
სამხრეთ ფარსის საბადო მსოფლიოში უდიდესად ითვლება. ის ირანში წარმოებული გაზის დაახლოებით 70%-ს აწარმოებს. საბადოს ნაწილი კატარში მდებარეობს. კატარის ხელისუფლებამ დაგმო ისრაელის დარტყმა და განაცხადა, რომ ამან შეიძლება ესკალაცია გამოიწვიოს.
„ენერგეტიკული ინფრასტრუქტურის მიზანში ამოღება საფრთხეს უქმნის გლობალურ ენერგეტიკულ უსაფრთხოებას, რეგიონის ხალხებს და მის გარემოს.“
ირანის სახელმწიფო ტელევიზიამ განაცხადა, რომ ირანი შურისძიების მიზნით უტევს კატარის, საუდის არაბეთისა და არაბთა გაერთიანებულ საამიროებში ნავთობისა და გაზის ინფრასტრუქტურაზე თავდასხმით.
ისრაელი და შეერთებული შტატები ირანს 28 თებერვალს დაესხნენ თავს. აშშ-ის პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა განაცხადა, რომ ამ ომის მიზნებია ირანის სამხედრო პოტენციალის განადგურება და თეირანისთვის ბირთვული იარაღის შექმნის თავიდან აცილება.
ირანი ისრაელს და რეგიონის იმ ქვეყნებს უტევს, რომლებიც აშშ-თან თანამშრომლობენ.
