აშშ-ის სპეცწარმომადგენელმა ჯონ კოულმა და ალიაქსანდრ ლუკაშენკამ პოლიტპატიმრების გათავისუფლებაზე იმსჯელეს

ბელარუსის ლიდერმა ალიაქსანდრ ლუკაშენკამ და ბელარუსის საკითხებში აშშ-ის სპეციალურმა წარმომადგენელმა ჯონ კოულმა პოლიტიკური პატიმრების გათავისუფლების საკითხი განიხილეს.
„ჩვენ ვსაუბრობთ ჩვენს ორმხრივ ურთიერთობებზე, საელჩოს ნორმალური ფუნქციონირების აღდგენიდან დაწყებული, ე.წ. პოლიტიკური პატიმრების გათავისუფლებით დამთავრებული. თუმცა, ჩვენ ასეთი მუხლები არ გვაქვს“, მოჰყავს მისი სიტყვები ბელარუსის სახელმწიფო საინფორმაციო სააგენტო BelTA-ს.
ლუკაშენკამ განაცხადა, რომ აშშ-ის სახელმწიფო მდივნის თანაშემწის მოადგილე კრისტოფერ სმიტი „ძალიან აკონტროლებს“ პოლიტიკური პატიმრების გათავისუფლებას.
„მაგრამ ჩვენ ეს საკითხი დაუსწრებლად, მიმოწერის გზით განვიხილეთ. ვფიქრობ, რომ ძირითადად გარკვეულ გაგებას მივაღწიეთ. და ბელარუსული მხარე მზადაა დაიცვას ჩვენ შორის მიღწეული შეთანხმებები. არ მგონია, რომ აქ რაიმე განსაკუთრებული პრობლემები იყოს“, თქვა მან.
ჯონ კოული მინსკში ჩავიდა ლიეტუვაში ვიზიტის შემდეგ, სადაც შეხვდა პრემიერ-მინისტრ ინგა რუგინიენეს. კოულის წინა ვიზიტებს ბელარუსში თან ახლდა პოლიტიკური პატიმრების გათავისუფლება და მათი ლიეტუვისთვის გადაცემა. საპასუხოდ აშშ ბელარუსს სანქციებს უუქმებს. მაგალითად, გასული წლის სექტემბერსა და დეკემბერში ვაშინგტონმა „ბელავია“ და „ბელარუსკალი“ სანქციების სიიდან ამოიღო. ლუკაშენკასა და კოულს შორის დღევანდელი შეხვედრის შემდეგ ჯერ არაფერი გამოცხადებულა პოლიტიკური პატიმრების გათავისუფლების შესახებ. ადამიანის უფლებათა ცენტრი „ვიასნა“ აცხადებს, რომ 18 მარტს ბელარუსის სულ მცირე ორი კოლონიიდან გამოიყვანეს პოლიტიკური პატიმრები. ლიეტუვის პრემიერ-მინისტრმა განაცხადა, რომ მას „ყველა საფუძველი აქვს იფიქროს, რომ [შეხვედრას] ძალიან დადებითი გავლენა ექნება“, თუმცა არ დაუკონკრეტებია, თუ რას გულისხმობდა.
BelTA-ს ცნობით, ჯონ კოულმა განაცხადა, რომ მან და ლუკაშენკამ ასევე განიხილეს შეერთებულ შტატებში „შესაძლო ვიზიტი“ და რომ მხარეები „ამ ვიზიტის ორგანიზებაზე იმუშავებენ“.
