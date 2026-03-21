WP: რუსეთს ორბანზე თავდასხმის ინსცენირებით სურდა მისი რეიტინგის გაზრდა არჩევნების წინ

რუსეთის საგარეო დაზვერვის სამსახური განიხილავდა სცენარს, რომლის მიხედვითაც გაითამაშებენ უნგრეთის პრემიერ-მინისტრ ვიქტორ ორბანის მკვლელობის მცდელობას, რათა გაზარდონ მისი პარტია Fidesz-ის რეიტინგი არჩევნების წინ, რომელიც 12 აპრილს გაიმართება. ამის შესახებ იტყობინება The Washington Post ევროპული დაზვერვის მონაცემებზე დაყრდნობით. აზუსტებს, რომ ჟურნალისტებისთვის არ არის ცნობილი, რუსეთის ხელისუფლების რა დონეზე განიხილავდნენ მოცემულ წინადადებას, მაგრამ კრემლის წარმომადგენელმა დმიტრი პესკოვმა მას „დეზინფორმაცია“ უწოდა.
ჟურნალისტების თქმით, მკვლელობის მცდელობის იდეა გაჩნდა იმის გამო, რომ რუსეთის სპეცსამსახურები შეშფოთებული იყვნენ როგორც ორბანის, ასევე მისი პარტიის რეიტინგის მკვეთრი ვარდნით არჩევნების წინ. სოციოლოგების ბოლოდროინდელი მონაცემებით, ორბანის პარტიის რეიტინგი ძლივს აღწევს 40%-ს, ხოლო მისი კონკურენტის, პარტია Tisa-ს რეიტინგი 46%-ს აღემატება. საპასუხოდ, რუსეთმა სოციალურ მედიაში ორბანის სასარგებლოდ დაიწყო კამპანია, რომელსაც ხელმძღვანელობს კრემლთან დაკავშირებული „სოციალური პროექტირების სააგენტო“, ხოლო, ზოგიერთი ცნობით, მან უნგრეთში საკუთარი პოლიტტექნოლოგებიც კი გაგზავნა.
ევროპული სპეცსამსახურების მიერ მოპოვებულ შიდა ანგარიშში რუსეთის სპეცსამსახურები გამოვიდნენ წინადადებით, უნგრეთში მოხდეს რეალიზაცია სცენარისა, რომელიც „ფუნდამენტურად შეცვლიდა საარჩევნო კამპანიის მთელ პარადიგმას“ და ყურადღებას გადაიტანდა „სოციალურ-ეკონომიკური საკითხების რაციონალური სფეროდან ემოციურზე“, ნათქვამია დოკუმენტში. „თავდასხმის“ იდეა, როგორც ჩანს, მას შემდეგ გაჩნდა, რაც უნგრეთსა და უკრაინას შორის ურთიერთობები მკვეთრად გაუარესდა მას შემდეგ, რაც შეწყდა მილსადენ „დრუჟბით“ იაფი რუსული ნავთობის გადაქაჩვა. ამან უნგრეთში ბენზინის ფასების ზრდა და ორბანის მთავრობის მიმართ სოციალური უკმაყოფილების ზრდა გამოიწვია. მილსადენ „დრუჟბით“ ნავთობის მიწოდების შეჩერების გამო უნგრეთმა დაბლოკა უკრაინისთვის განკუთვნილი კიდევ ერთი სესხი, რამაც უკრაინის პრეზიდენტი ვოლოდიმირ ზელენსკი აიძულა გამოეცხადებინა, რომ უკრაინის შეიარაღებულ ძალებს „ევროკავშირში ერთი ადამიანის“ მისამართს მისცემს, მან სწორედ ორბანი იგულისხმა. კიევიდან წამოსულ ამ განცხადებებზე უნგრეთის ხელისუფლებას უკიდურესად აგრესიული რეაქცია ჰქონდა და გაკეთდა განცხადებები უკრაინის მხრიდან „რეალურ საფრთხეებზე“.
Washington Post-ის პუბლიკაციაში ხაზგასმითაა აღნიშნული, რომ ჯერჯერობით ორბანზე არავითარი რეალური თავდასხმები არ მომხდარა. ამავე დროს, მათი შეფასებით, ასეთი გეგმის არსებობა მიუთითებს უნგრეთის არჩევნების შედეგებით მოსკოვის ძლიერ დაინტერესებაზე.
2024 წელს უნგრეთის მეზობელ სლოვაკეთში პრემიერ-მინისტრ რობერტ ფიცოს მკვლელობის მცდელობა განხორციელდა. თუმცა, თავდასხმა არჩევნებთან არ იყო დაკავშირებული და არანაირი გავლენა არ მოუხდენია პოლიტიკოსის მოწონების რეიტინგზე. თავდამსხმელმა განაცხადა, რომ არ ეთანხმება მთავრობის პოლიტიკას.
