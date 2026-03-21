ბელგოროდის ოლქში ფოსტაზე დარტყმას ორი ქალის სიცოცხლე ემსხვერპლა, მესამე მძიმდაა დაჭრილი

რუსეთში, ბელგოროდის ოლქის გრაივორონის ოკრუგის სოფელ სმოროდინოში დარტყმა განხორციელდა ფოსტაზე, იუწყება ბელგოროდის გამოცემა „პეპელი“.
ადგილობრივი ხელისუფლების ცნობით დაიღუპა ფოსტის თანამშრომელი ორი ქალი, კიდევ ერთი ქალი დაჭრილია და საავადმყოფოში იმყოფება მძიმე მდგომარეობაში, მას მრავალჯერადი ჭრილობები აქვს მიღებული.
ოლქის გუბერნატორი ვიაჩესლავ გლადკოვი იტყობინება, რომ ფოსტისა და მის მახლობლად მდებარე მაღაზიის ნანგრევებში შეიძლება ადამიანები იყვნენ მოყოლილი. მაღაზია დრონის დარტყმით გაჩენილი ხანძრის შედეგად განადგურდა.
უკრაინის წინააღმდეგ რუსეთის სრულმასშტაბიანი ომის დაწყების შემდეგ ბელგოროდის ოლქი რეგულარულად ხდება რაკეტებისა და დრონების სამიზნე. რამდენიმე საზღვრისპირა რაიონის მოსახლეობა ევაკუირებულია, ბელგოროდსა და რამდენიმე რაიონში ზოგჯერ წყდება ელექტრომომარაგება, მთელს რაიონში არ მუშაობს მობილური ინტერნეტი.
