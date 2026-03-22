ილია მეორე სამების ტაძრიდან გამოასვენეს

მას გადაასვენებენ სიონის ტაძარში, სადაც დღეს, 22 მარტს დაკრძალავენ.
მანამდე სამების საკათედრო ტაძარში კათოლიკოს-პატრიარქ ილია II-ისთვის წესის აგების მსახურება აღასრულა მსოფლიო პატრიარქმა, კონსტანტინოპოლის არქიეპისკოპოსმა ბართლომეოსმა.
მსახურება პატრიარქმა ბართლომეოს პირველმა აღასრულა საპატრიარქო ტახტის მოსაყდრესთან, მიტროპოლიტ შიო მუჯირთან და საქართველოს ეკლესიის წმინდა სინოდის წევრებთან ერთად.
წესის აგების შემდეგ მსოფლიო პატრიარქმა საზოგადოებას სიტყვით მიმართა. საზოგადოებას მიმართეს მიტროპოლიტმა შიომ და ხელისუფლების წარმომადგენლებმა, ასევე „ქართული ოცნების“ საპატიო თავმჯდომარემ, ბიძინა ივანიშვილმა.
