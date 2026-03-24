რუსეთმა უკრაინაზე კომბინირებული შეტევისთვის 400-ზე მეტი დრონი და რაკეტა გამოიყენა - უკრაინის საჰაერო ძალები

რუსეთის ჯარებმა უკრაინაზე მასირებული შეტევისთვის, რომელიც გასული ღამის განმავლობაში და დილით ადრე მიმდინარეობდა, 392 უპილოტო საფრენი აპარატი და 7 ბალისტიკური, 23 ფრთოსანი და 4 მართვადი საავიაციო რაკეტა გამოიყენეს.
ეს მონაცემები 24 მარტს დილით გამოაქვეყნა უკრაინის საჰაერო ძალების სარდლობამ.
საჰაერო ძალების სოციალური ქსელებით გავრცელებული ინფორმაციით, ადგილობრივი დროით 09:00 საათისთვის დადასტურებული იყო 25 რუსული რაკეტის, მათ შორის 23-ვე ფრთოსანის და 365 დრონის მოგერიება და 6 რაკეტითა და 27 დრონით პირდაპირი დარტყმა 22 ადგილზე.
უკრაინის ხელისუფლების ინფორმაციით, რუსეთის მორიგი მასირებული შეტევის შედეგად სხვადასხვა რეგიონში დაზიანებულია სახლები, სამრეწველო ობიექტები და ენერგეტიკის და სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურა.
24 მარტის დილის ოფიციალური მონაცემებით, პოლტავაში ორი ადამიანი დაიღუპა და 11 დაშავდა. ზაპოროჟიეში დაღუპულია ერთი და დაშავებულია ხუთი. ერთი ადამიანი დაიღუპა და ორი დაშავდა ხარკოვის ოლქში.
უკრაინაზე რუსეთის ჯარების მასირებული შეტევის გამო პოლონეთის შეიარაღებული ძალების სარდლობამ ქვეყნის საჰაერო სივრცის გასაკონტროლებლად და შესაძლო ინციდენტებზე რეაგირებისთვის, განსაკუთრებით უკრაინასთან მოსაზღვრე რაიონებში, პოლონეთის და ნატოელი მოკავშირეების ორი გამანადგურებელი და ადრეული გაფრთხილების თვითმფრინავები გაგზავნა და მზადყოფნაში მოიყვანა საჰაერო თავდაცვის სახმელეთო სისტემები.
რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს უკრაინაზე დღევანდელი მასირებული შეტევის შესახებ ჯერჯერობით არაფერი უთქვამს.
