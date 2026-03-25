უნგრეთი უკრაინას გაზის მიწოდებას შეუწყვეტს

გადაწყვეტილება დღეს, 25 მარტს გამოაცხადა უნგრეთის პრემიერ-მინისტრმა ვიქტორ ორბანმა. ფეისბუკის ოფიციალურ გვერდზე გამოქვეყნებულ ვიდეომიმართვაში ორბანი ამბობს, რომ უკრაინისთვის ბუნებრივი გაზის მიწოდებას თანდათან შეწყვეტენ და გაზის ამ მოცულობას თავად უნგრეთისთვის შეინახავენ.
უნგრეთი უკრაინისთვის გაზის მიწოდებას რეექსპორტის ფორმით ახორციელებს და ძირითადად, ევროპის სხვა ქვეყნებისგან მიღებულ ბუნებრივ გაზს აწვდის.
- უკრაინის ტერიტორიიდან მილსადენ „დრუჟბით“ უნგრეთსა და სლოვაკეთში რუსული ნავთობის ტრანზიტი 2026 წლის იანვრის ბოლოდან შეწყდა. კიევში განაცხადეს, რომ ლვოვის ოლქში არსებული მილსადენის ტექნოლოგიური, დამხმარე დანადგარი რუსეთის ჯარების დარტყმის შედეგად დაზიანდა.
- უნგრეთის და სლოვაკეთის პრემიერ-მინისტრები უკრაინას ტრანზიტის განახლების ხელოვნურად გაჭიანურებაში ადანაშაულებენ. ამის გამო უნგრეთმა დაბლოკა ევროკავშირის მიერ უკრაინისთვის 90 მილიარდი ევროს კრედიტის გამოყოფა.
უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ მარტის დასაწყისში განაცხადა, რომ მილსადენ „დრუჟბით“ ნავთობის ტრანზიტი შესაძლოა, 1-1,5 თვეში გაგრძელდეს.
17 მარტს ევროკომისიის პრეზიდენტმა ურზულა ფონ დერ ლაიენმა და ევროპული საბჭოს პრეზიდენტმა ანტონიუ კოშტამ განაცხადეს, რომ დაზიანებული მილსადენის აღსადგენად უკრაინას შესთავაზეს ტექნიკური დ აფინანსური მხარდაჭერა, რასაც კიევი დასთანხმდა.
19 მარტს, ბრიუსელში ევროკავშირის ლიდერთა სამიტზე უნგრეთის პრემიერმა ვიქტორ ორბანმა დაადასტურა, რომ უკრაინისთვის 90-მილიარდიან კრედიტს ვეტოს არ მოხსნის, სანამ „დრუჟბით“ ნავთობის ტრანზიტი არ განახლდება.
ორბანმა, რომელსაც თავის პარტია „ფიდესთან" ერთად 12 აპრილს მნიშვნელოვანი საპარლამენტო არჩევნები ელოდება, 25 მარტს განაცხადა, სანამ უკრაინა უნგრეთს ნავთობს არ აწვდის, უნგრეთისგან გაზს ვერ მიიღებს. ორბანის თქმით, უნგრეთის ენერგოუსაფრთხოებას დაიცავენ და ბენზინის ფასების რეგულაციას და გაზის შემცირებულ ტარიფს შეინარჩუნებენ.
- უნგრეთის პრემიერ-მინისტრმა ვიქტორ ორბანმა და მისმა მთავრობამ უკრაინაში რუსეთის სრულმასშტაბიანი შეჭრის შემდეგაც შეინარჩუნეს პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინთან და რუსეთის მთავრობასთან კარგი ურთიერთობები და უარი არ თქვეს რუსული გაზისა და ნავთობის შეძენაზე, რაც უნგრეთის მოქალაქეების ინტერესებით ახსნეს.
- ორბანი ევროკავშირის მიერ უკრაინისთვის სამხედრო და ფინანსური დახმარების გაწევის და ევროკავშირში უკრაინის გაწევრების მოწინააღმდეგეა და ხშირად აკრიტიკებს როგორც უკრაინის ხელისუფლების, ისე ევროკავშირის პოლიტიკას.
