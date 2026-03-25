Bloomberg: რუსეთს ორჯერ გაეზარდა ნავთობის ექსპორტიდან შემოსავალი

რუსეთი უკრაინასთან ომის დაწყების შემდეგ ყველაზე დიდ მოგებას იღებს ნავთობის ექსპორტიდან და ნავთობის ექსპორტის გაზრდით ახლო აღმოსავლეთის კონფლიქტიდან სარგებელს ნახულობს ფასების ზრდისა და სანქციების შემსუბუქების ფონზე, იუწყება Bloomberg.
ბოლო სამი კვირის განმავლობაში რუსეთის ნავთობის ექსპორტიდან საშუალო დღიური შემოსავალი გაორმაგდა, იანვარში დღეში 135 მილიონი დოლარიდან 270 მილიონ დოლარს მიაღწია. Bloomberg-ის თანახმად, ეს ზრდა მიეწერება ახლო აღმოსავლეთში კონფლიქტს და ჰორმუზის სრუტის დახურვას, ასევე სანქციების შემსუბუქებას. 13 მარტს შეერთებულმა შტატებმა 12 მარტამდე გემებზე დატვირთული რუსული ნედლი ნავთობისა და ნავთობპროდუქტების მიწოდებასა და გაყიდვის უფლება გასცა.
16-დან 22 მარტამდე ნავთობის საშუალო დღიურმა გადაზიდვებმა დღეში ოთხ მილიონ ბარელს გადააჭარბა, რაც დაახლოებით 100 ათასი ბარელით მეტია წინა სამ-ნახევარი თვის პერიოდთან შედარებით. ანგარიშში ნათქვამია, რომ ზრდა განპირობებულია იმით, რომ ტანკერებმა, რომლებიც ნოვოროსიისკში იტვირთება, უფრო მსხვილი ტვირთების გადატანა დაიწყეს.
Bloomberg-მა ასევე გაავრცელა ინფორმაცია, რომ, აშშ-ის ფინანსთა სამინისტროსგან შესაბამისი თანხმობის მიღების შემდეგ, ინდოეთის ნავთობგადამამუშავებელმა ქარხნებმა რუსეთისგან შეისყიდეს დაახლოებით 60 მილიონი ბარელი ნავთობი, რომლის მიწოდება აპრილში განხორციელდება.
მყიდველებს შორის არიან Mangalore Refinery & Petrochemicals და Hindustan Mittal Energy, რომლებიც სანქციების საფრთხის გამო დეკემბრიდან მოყოლებული თავს არიდებდნენ პირდაპირ იმპორტს. წყაროების თანახმად, ნავთობი იყიდებოდა ბარელზე 5-დან 15 დოლარამდე ფასდაკლებით. მოცულობა მიმდინარე თვის მოცულობას შეესაბამება, მაგრამ თებერვლის მოცულობაზე ორჯერ მეტია.
ინდოეთი ვარაუდობს, რომ აშშ-ის ნებართვები ძალაში დარჩება მანამ, სანამ ჰორმუზის სრუტის გავლით მიწოდების შეფერხებები გაგრძელდება. ამასობაში, ნავთობგადამამუშავებელი ქარხნები აგრძელებენ დივერსიფიკაციას, მათ შორის ვენესუელიდან შესყიდვების ზრდას.
S&P Global Commodities at Sea-ს ანალიტიკოსების თქმით, რუსული ნავთობის გადაზიდვები ინდოეთში მარტში 27%-ით გაიზარდა და დღეში 1,4 მილიონ ბარელს მიაღწია.
აშშ-ის ფინანსთა მინისტრმა სკოტ ბესენტმა ადრე განაცხადა, რომ სანქციების შემსუბუქება მოსკოვის ნავთობის შემოსავლების შემცირებას ისახავს მიზნად და არა მათ გაზრდას, როგორც ამ ზომების მოწინააღმდეგეები აცხადებენ. მისი თქმით, რუსეთი დამატებით შემოსავალს მიიღებს, მაგრამ არაუმეტეს 2 მილიარდი დოლარისა, რაც, როგორც მინისტრმა აღნიშნა ხაზგასმით, „რუსეთის ბიუჯეტის ერთი დღის ეკვივალენტურია“.
