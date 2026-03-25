Reuters-ი: ირანი, შესაძლოა, კვლავ განიხილავდეს აშშ-ის წინადადებას, პირველივე უარყოფითი რეაქციის მიუხედავად

საჯარო გამოსვლებში ირანის ოფიციალურმა პირებმა მკვეთრად უარყოფითად შეაფასეს ნებისმიერი მოლაპარაკებები აშშ-ის პრეზიდენტის, დონალდ ტრამპის ადმინისტრაციასთან. თუმცა, Reuters-ი აღნიშნავს, რომ როგორც ჩანს ჭიანურდება ოფიციალური პასუხის გადაცემა პაკისტანისთვის, რომელმაც ირანს ვაშინგტონის სახელით მიაწოდა 15 პუნქტისგან შემდგარი წინადადება - რაც, შესაძლოა, ნიშნავდეს იმას, რომ თეირანში სულ მცირე რამდენიმე ფიგურა კვლავაც მსჯელობს ამ წინადადებაზე.
სააგენტოს თანახმად, ირანელი მაღალჩინოსნის სიტყვები, რომ წინადადება კვლავაც განხილვის პროცესშია - იმის მიუხედავად, რომ პირველი რეაქცია "პოზიტიური არ იყო" - წინააღმდეგობაში მოდის ირანის მედიაში ანონიმურ წყაროზე დაყრდნობით გავრცელებულ ცნობებთან, რომ ირანმა წინადადება უარყო.
პაკისტანის უშიშროების სექტორის მაღალჩინოსანი ამბობს, რომ პაკისტანი ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრთან ინარჩუნებს კონტაქტს და კვლავაც ელის ოფიციალურ პასუხს.
Reuters-ი ასევე ავრცელებს ისრაელის მთავრობასთან დაახლოებული სამი წყაროს სიტყვებს - რომ პრემიერ-მინისტრ ბენიამინ ნეთანიაჰუს უშიშროების კაბინეტს შეატყობინეს აშშ-ის წინადადების შესახებ. ამ წყაროთა ინფორმაციით, წინადადების პირობები მოიცავს ირანის უარს მაღალ დონეზე გამდიდრებული ურანის მარაგზე, ასევე ურანის შემდგომ გამდიდრებაზე, მისი ბალისტიკური რაკეტების პროგრამის შეკვეცას და რეგიონული მოკავშირეების დაფინანსების დასრულებას.
პარალელურად, პენტაგონი გეგმავს ჰაერით ათასობით სამხედროს დისლოცირებას სპარსეთის ყურეში, რათა ტრამპს მეტი საშუალება ჰქონდეს სახმელეთო შეტევის ბრძანების გასაცემად - ამ ცნობასაც Reuters-ი ავრცელებს, წყაროებზე დაყრდნობით.
