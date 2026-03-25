Reuters: რუსეთში ნავთობის ექსპორტის მოცულობის სულ მცირე 40 პროცენტი მწყობრიდან გამოსულია

რუსეთში ნავთობის ექსპორტის მოცულობის სულ მცირე 40 პროცენტი მწყობრიდანაა გამოსული, უკრაინის მხრიდან დრონებით შეტევების, მნიშვნელოვან მილსადენზე შესაძლო დარტყმის და ტანკერების დაკავების შედეგად - ამ ცნობას ავრცელებს სააგენტო Reuters-ი, საბაზრო მონაცემების დათვლის საფუძველზე.
სააგენტოს თანახმად, რუსეთის თანამედროვე ისტორიაში ეს არის ნავთობის მიწოდებაში უდიდესი შეფერხება. რუსეთი მსოფლიოში ნავთობის სიდიდით მეორე ექსპორტიორია, და შეფერხება მოსკოვს შეეხო მაშინ, როცა ირანში ომის გამო ნავთობის ფასმა გადააჭარბა ბარელზე 100 ამერიკულ დოლარს.
ნავთობის წარმოება რუსეთის სახელმწიფო ბიუჯეტისთვის მოგების ერთ-ერთი მთავარი წყაროა, ის უმნიშვნელოვანესი ფაქტორია ამ, 2,6 ტრილიონი ამერიკული დოლარის მოცულობის ეკონომიკისთვის.
Reuters-ის ცნობით, უკრაინამ მიმდინარე თვეში გააძლიერა დრონებით მიტანილი იერიშები რუსეთის ნავთობისა და საწვავის ექსპორტის ინფრასქტურტურაზე და დარტყმები განახორციელა დასავლეთში ექსპორტისთვის სამივე მნიშვნელოვან პორტზე - ნოვოროსიისკზე შავ ზღვაში და პრიმორსკზე და უსტ-ლუგაზე ბალტიის ზღვაში.
სააგენტოს დათვლით, ბოლო დარტყმის შემდეგ, 25 მარტის მწყობრიდან გამოსულია რუსეთის ნედლი ნავთობის ექსპორტის შესაძლებლობების 40-მდე პროცენტი - რაც დღეში 2 მილიონ ბარელს ნიშნავს.
ეს მოიცავს პრიმორსკსა და უსტ-ლუგას, ასევე მილსადენ "დრუჟბას", რომელიც უკრაინის გავლით უნგრეთსა და სლოვაკეთზე გადის.
კიევის სამიზნეებს შორისაა ასევე მილსადენის ნავთობის საქაჩი სადგურები და გადამამუშავებელი საწარმოები. კიევი აცხადებს, რომ მისი მიზანია შემცირდეს მოსკოვის მიერ ნავთობიდან და გაზიდან მიღებული მოგება.
უკრაინის განცხადებით, მილსადენ "დრუჟბის" ნაწილი იანვრის ბოლოს რუსეთის თავდასხმებმა დააზიანა - თუმცა სლოვაკეთი და უნგრეთი კიევისგან ითხოვენ მიწოდების დაუყოვნებლივ აღდგენას.
ამ ფონზე მოსკოვს უწევს დაეყრდნოს აზიის ბაზრებზე ექსპორტს. ის შეუფერხებლად განაგრძობს მილსადენებით მიწოდებას ჩინეთისთვის.
