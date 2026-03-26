ლენინგრადის ოლქში შეტევა იყო რუსეთის ერთ-ერთ უმსხვილეს ნავთობგადამამუშავებელ ქარხანაზე

რეგიონის გუბერნატორმა ალექსანდრ დროზდენკომ განაცხადა, რომ კირიშის სამრეწველო ზონაში „დაზიანებებია“. გუბერნატორს კონკრეტული ობიექტები არ დაუსახელებია. დროზდენკოს თანახმად, რეგიონში მოგერიებულია 20-ზე მეტი დრონი.
რუსეთში „უცხოეთის აგენტად“ გამოცხადებული გამოცემა ASTRA ადგილობრივ მცხოვრებთაგან მიღებულ ცნობებზე დაყრდნობით წერს, რომ დრონებით შეტევა იყო ნავთობგადამამუშავებელ ქარხანა „კირიშინეფტეორგსინტეზზე“ (კინეფი), რომელიც რეგიონში ყველაზე დიდი, რუსეთის მასშტაბით კი ერთ-ერთი უმსხვილესია და ბენზინს, დიზელს, ნავთს და მაზუთს აწარმოებს.
სამიზნე, რომ ეს ქარხანა იყო, წერს უკრაინული ტელეგრამ-არხიც Exilenova+.
- „კინეფს" უკრაინის თავდაცვის ძალებმა 2024 წლის გაზაფხულზე და 2025 წლის შემოდგომაზეც დაარტყეს.
ბოლო რამდენიმე დღეა უკრაინის თავდაცვის ძალები ინტენსიურად უტევენ რუსეთის ლენინგრადის ოლქში მდებარე ობიექტებს.
უკრაინის შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის ინფორმაციით:
- 23 მარტს დაარტყეს ლენინგრადის ოლქში მდებარე პრიმორსკის პორტის ნავთობტერმინალს.
- 25 მარტს ლენინგრადის ოლქში იერიში მიიტანეს ქარხანა „ნოვატეკ-უსტ-ლუგზე“ და ვიბორგის გემთმშენებელ ქარხანაზე.
- უკრაინის თავდაცვის ძალები რუსეთის ტერიტორიაზე ხშირად უტევენ ნავთობის საცავებს, ნავთობგადამამუშავებელ ქარხნებს და სხვა საწარმოებს, რომლებიც კიევის თანახმად, რუსული არმიის მომარაგებაზე მუშაობენ და „ომის ბიუჯეტს" ავსებენ.
- რუსეთი ამ შეტევებს „ტერორისტულს" უწოდებს, უკრაინა კი -„კანონიერ სამიზნეებზე" დარტყმებს რუსეთის მიერ გაჩაღებულ ომში.
